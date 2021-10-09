Dr. Karaoğlu, ANKA’da göreve başladı

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi, hekim kadrosuna güvenilir isimleri dahil etmeyi sürdürüyor. Radyoloji Uzmanı Dr. Ece Karaoğlu, Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’nde göreve başladı.

Kişiye özel tanı ve tedavi yöntemleri uygulayan modern teknolojisi ve ileri teknik alt yapısıyla Gaziantep’in yanı sıra çevre illerin de çekim merkezi olmayı başaran Gaziantep Özel ANKA Hastanesi, hekim kadrosuna güvenilir isimleri dahil etmeyi sürdürüyor. Radyoloji Uzmanı Dr. Ece Karaoğlu, Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’nin güçlü hekim kadrosu arasında yerini alarak hasta kabulüne başladı.

Radyoloji Uzmanı Dr. Ece Karaoğlu

1983 yılında Osmaniye’de doğan Dr. Ece Karaoğlu, 2007 yılında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. İhtisasını 2013 yılında Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi ‘nde tamamlayan Karaoğlu, Mustafa Kemal Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak, Rize Ardeşen Seslikaya Köyü Sağlık Ocağı’nda, Van Muradiye Devlet Hastanesi, Şanlıurfa Viranşehir Devlet Hastanesi, Dr. Ersin Aslan Devlet Hastanesi, 25 Aralık Devlet Hastanesi ve özel bir hastanede radyoloji uzmanı olarak görev yapmıştır. Karaoğlu’nun mesleki ilgi alanları arasında Ultrasongrafi, Renkli Doppler Ultrasonografi, Mamografi, Histerosalpingografi, Bilgisayarlı Tomografi, Manyetik Rezonans, Tiroid ve meme biyopsisi yer almaktadır. Radyoloji, bazı hastalıkları tespit etmek amacıyla gerekli olan, tıpta önemli bir uzmanlık alanıdır. Çeşitli hastalık ve yaralanmalarda geniş kapsamlı bir tanı konulması için Radyoloji bölümünde bulunan cihazların kullanılması gerekir. Radyoloji bölümünde yapılan tespit ve incelemelerin sonucu uzman doktorlar tarafından değerlendirilir. Kanser başta olmak üzere pek çok hastalığın detaylı incelenmesi için Radyoloji bölümünden yararlanmak gerekir. Aynı zamanda hamilelik takiplerinde de Radyoloji önemli rol oynar.

Anka Hastanesi

Hastaların kendilerini özel ve güvende hissetmeleri için tüm detaylar düşünülerek tasarlanan ve SGK anlaşması ile SSK, Emekli Sandığı, BağKur'lu hastalara ulaşan ANKA Hastanesi'nde; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Dermatoloji, Endokrinoloji, Gastroenteroloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Genel Cerrahi, Obezite ve Metabolik Cerrahi, Kardiyoloji, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi, Kadın Hastalıkları ve Doğum, İç Hastalıklar, Kardiyoloji, Algoloji ,Beslenme ve Diyetetik , Klinik Mikrobiyoloji, Neonatoloji, Nöroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Üroloji, Kulak Burun Boğaz, Göğüs Hastalıkları branşları olmak üzere Yeni Doğan Yoğun Bakım, röntgen ve radyoloji laboratuvar, biyokimya laboratuvarı, mikrobiyoloji laboratuvarı hizmetleri veriliyor.

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