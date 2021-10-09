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Araç yakıt deposunda 107 kilogram uyuşturucu çıktı Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor: 1 gözaltı

İHA

Araç yakıt deposunda 107 kilogram uyuşturucu çıktı Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor: 1 gözaltı

Gaziantep’e giriş yapmak üzere iken şüphelenerek durdurulan aracın yakıt deposundan paketler halinde 87 kilogram eroin ve 30 kilogram afyon sakızı ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep’e uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Bir aracı takibe alan ekipler, aracı durdurarak araç içerisinde dedektör köpek ile incelemelerde bulundu. Yapılan inceleme sonucu ekipler, aracın yakıt deposuna gizlenmiş vaziyette paketler halinde 87 kilogram eroin ve 30 kilogram afyon sakızı ele geçirdi. Olayla ilgili 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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