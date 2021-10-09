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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hacı Ahmet Ziylan mezarı başında anılıyor

İHA

Hacı Ahmet Ziylan mezarı başında anılıyor

Geçen yıl vefat eden merhum Hacı Ahmet Ziylan, vefatının seneyi devriyesinde düzenlenen etkinliklerle anıldı.
85 yaşında hayata veda eden hayırsever iş insanı Ahmet Ziylan için ilk tören Asri Mezarlıktaki kabri başında düzenlendi. Anma törenine, Milletvekili Nejat Koçer, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkâmil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adil Konukoğlu, Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya, Ziylan ailesi mensupları, merhum Ahmet Ziylan'ın arkadaşları, dostları ve sevenleri katıldı. Merhum Ziylan, kabri başındaki törende dualarla anıldı.
Hoşgör Kuran Kursu'nda anma töreni
Hayırsever iş insanı Hacı Ahmet Muktad Ziylan'ın vefatının seneyi devriyesinde yapımında büyük emeği bulunan Hoşgör Fatih Kur'an Kursu külliyesinde de bir tören düzenlendi. Buradaki törene Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Milletvekili Derya Bakbak, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Arif Özaydın, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, TDV Mütevelli Heyeti 2'nci Başkanı İhsan Açık, Gaziantep İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar, Ziylan Ailesinin mensupları, STK temsilcileri ve sevenleri katıldı. Törende, merhum Ahmet Ziylan'ın kişiliği, yaptığı hizmetler ve hayatından anılar anlatıldıktan sonra, Hoşgör Kuran Kursu öğrencileri tarafından Kuranı Kerim tilaveti verildi ve ilahiler okundu.
“Peygamber aşığı bir kişiydi”
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, törende yaptığı konuşmada, Allah resulü efendimizin Kuran'da en güzel örnek olarak tanımlandığını belirterek, "Peygamber aşağı insanlar da hep en güzel, en iyi olmaya çalışmışlar. Ahmet Ziylan amcamızın Kuran ve Peygamber aşığı olduğuna buradaki herkes şahittir. Bu kadar insanın hüsnü şahadeti ne büyük bir bahtiyarlıktır. İlim, irfan, bilgi, hikmet denilince adeta coşardı. Kendisini yaklaşık 10 yıldır tanıyordum. O bilge haliyle hep nasihat ederdi. İrfan sahibi idi. Nefsini bilen, rabbini bilir. O kendisini çok iyi biliyordu. Cenabı hak onu örnek almayı hepimize nasip eylesin" dedi.
"Tüm Müslümanlar onu çok iyi tanımalı"
Merhum Ziylan'ın her alanda örnek olduğunu vurgulayan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Rol model diyorlar ya. Böyle rol model insanlara çok ihtiyacımız var. Bütün insanların, Müslümanların kendisini tanıması lazım. Önce para nasıl kazanılır, niçin kazanılır ve nasıl harcanır, bunun örneğini bütün insanlığa Ahmet Amcamızın üzerinden göstermemiz gerek. Hayır nasıl yapılır, insan nasıl çalıştırılır, çalışanların hakkı alın terleri kurumadan nasıl ödenir, bütün bunları onun hayatından kesitlerle öğrenmek lazım. Varisleri burada. Ne mutlu sizlere ki böyle bir babanız var. Hepimiz kendisini hayırla yad ediyoruz" ifadelerini kullandı.
"Hep pozitif enerji yayardı"
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de, merhum Ahmet Ziylan'ı yakından tanıma fırsatı bulduğunu belirterek, duygulu bir konuşma yaptı. Konuşması sırasında zaman zaman gözyaşlarına hakim olamayan Şahin, "Hacı Ahmet Ziylan, şehrimizin babası. Kendisinden öğrendiğimiz o kadar özel ve güzel şeyler var ki! Bir güzel insan nasıl olur, bir alim nasıl olur? Bütün bunları kendisinden öğrendik. Bir alimin ölümü, alemlerin ölümü olarak tanımlanmıştır. Bu güzel insanı hayırla yad ediyoruz. Sürekli pozitif, bardağın dolu tarafından bakan biriydi. Daha bir insana negatif bir şey dediğini duymadım. Hep iyi insanlar yetişsin diye çalışırdı. Çok önemli meziyetleri vardı. Kusuru örtmede toprak gibi, alçak gönüllülükte ve hoşgörülükte deniz gibi, şefkatte güneş gibi, cömertlikte akarsu gibiydi. Ahmet Babamız çok özel bir insandı. Unutmadık, unutmayacağız. Çok güzel bir söz var: Hatırlandığın sürece ölmüyorsun deniliyor. Hepimiz onu hatırlıyor, onunla yaşıyoruz. Rabbim onun gibi bir insan olmayı, cennetinde buluşmayı nasip etsin diyoruz" şeklinde konuştu.
Büyükekşi'den vakıf müjdesi
Törende Ziylan ailesi adına Mehmet Büyükekşi bir konuşma yaptı. Büyükekşi, merhum Ahmet Ziylan'ın manevi mirasını yani hayır işlerini devam ettirmek için bir vakıf kurmaya karar verdiklerini ifade ederek, "Kendisinden çok şey öğrendik. Çalışmayı, kazanmayı ve paylaşmayı kendisinden öğrendik. Bize bırakmış olduğu çok önemli manevi bir miras var. Bu manevi miras inşallah bundan sonra da gelecek nesillere aktarılacak. Çocukları ve torunları, daha sonra da torunlarının çocukları tarafından bu manevi miras hep yaşatılacak. Bu zamana kadar Hacı Bey'in bize aşılamış olduğu bu manevi değerleri, Gaziantep'te ya da İstanbul'da yapmış olduğu yardımları devam ettireceğiz. Ahmet Ziylan Eğitim Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı'nı kuruyoruz. Bu vakıf vasıtasıyla hayır işlerini, hafızlara verdiği eğitimi, yurt dışında açtığı üniversiteleri aynı şekilde devam ettirmek istiyoruz. Bu hizmetlerin bizden sonra da devam etmesi için vakıf kurmak istiyoruz" dedi.
“Karınca gibi değil arı gibi çalışmak gerek”
Merhum Ziylan’ın manevi değerlerinin gelecek nesillerce aktarılacağını söyleyen Büyükekşi, "Hacı Bey çok önemli bir sözünü bizlere vasiyet etti: Bizlere her zaman 'Çok çalışmanız lazım' derdi. Ama nasıl çalışmak? Burası çok önemli. 'Çalışmak vardır, karınca gibidir. Karınca çok çalışır ama sadece kendisine faydası olur. Halbuki arı gibi çalışmamız gerek. Arı nasıl çalışır, Arı da çok çalışır ama hem kendisine faydası olur, hem de ürettiği balla insanlara faydası olur. Biz de çalışırken sadece kendimize değil diğer insanlara da faydamız olmalı. Gerek istihdam oluşturarak, gerekse de fayda sağlayarak çalışmamız lazım. Bu çalışma ile herkese katkı sağlamamız gerek, hep bana dememek gerek' derdi. Bu düsturla Hacı Ahmet Ziylan'ın değerlerini yaşatmak için hepimiz elimizden gelen her türlü çabayı yapmak için biz, bizden sonra da torunları bu konuda manevi değerleri devam ettirecekler. Biz ondan razıydık, Allah da ondan razı olsun" diye konuştu.

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