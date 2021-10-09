Nuri Alço ve Coşkun Göğen, Gaziantep'te sevenleriyle buluştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nuri Alço ve Coşkun Göğen, Gaziantep'te sevenleriyle buluştu

DHA

Nuri Alço ve Coşkun Göğen, Gaziantep'te sevenleriyle buluştu


Ahmet ATMACA/ GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, dünyada tek olduğu belirtilen plak, gramofon, pikap ve radyoların bulunduğu kafenin açılış yıl dönümü etkinliğine katılan, Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden Nuri Alço ve Coşkun Göğen sevenleriyle bir araya geldi. Nuri Alço, iki yeni film için anlaşma yaptığını ve filmlerden birinin Gaziantep'te çekileceğini söyledi.
Kafenin açılış yıl dönümü etkinliği, Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden Nuri Alço ve Coşkun Göğen'in katılımıyla yapıldı. Birçok nostaljik ürünün sergilendiği kafeye gelenler, Alço ve Göğen ile hatıra fotoğrafı çektirip, sohbet etti. Nuri Alço, iki yeni film için anlaşma yaptığını ve filmlerden birinin Gaziantep'te çekileceğini belirterek, "Şu anda iki sinema filmi için anlaşma imzaladım. Bu sinema filmlerinden biri de Gaziantep'te çekilecek. Güzel bir proje. En kısa zamanda Gaziantep'te hep birlikte olacağımızı umuyorum. Yapımcımız, yönetmenimiz de Gaziantep'e geldiğinde filmimizin tanıtımı da yapılacak. Gaziantep'i kısa zamanda güzel bir sürpriz bekliyor, diyebiliriz. Gaziantep gerçekten çok güzel bir şehir. Özellikle Gaziantep Futbol Kulübü'nü çok seviyoruz ve seyrediyoruz" diye konuştu.
Gaziantep'e ikinci defa geldiğini ve insanlarının sıcakkanlı olduğunu söyleyen Coşkun Göğen ise "Sıcak bir memleket olan Antalya'dan yine sıcak bir şehir olan Gaziantep'e geldim. Çok mutluyum. Bu şehrin insanları gayet sıcak. Benim bu şehre ikinci gelişim oldu. Gaziantep'in insanları çok girişken ve heyecanlı. Muhabbet edebiliyoruz. Eskilerden bahsedebiliyoruz bu şehirde. İyi ki geldim, diyorum. Bu mekanı da herkesin görmesini isterim. Nostaljinin tam olarak yaşanacağı bir mekan burası" dedi.DHA-Magazin Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA
2021-10-09 16:25:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hacı Ahmet Ziylan mezarı başında anılıyor
YEREL HABERLER Hacı Ahmet Ziylan mezarı başında anılıyor
Eşi tarafından darp edildikten sonra ölen kadının yakınları cenazeyi teslim aldı Ölen kadının yakınları göz yaşı dökerek adalet çağrısında bulundu Olaydan sonra gözaltına alınan koca, tutuklanarak cezaevine gönderildi
YEREL HABERLER Eşi tarafından darp edildikten sonra ölen kadının ...
Gaziantep Büyükşehir ilçe spor şenliklerinin startını Nurdağı’nda verdi
YEREL HABERLER Gaziantep Büyükşehir ilçe spor şenliklerinin startını ...
Balkondan beton zemine düşen diş doktoru hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Balkondan beton zemine düşen diş doktoru hayatını ...
Türkiye Değişim Partisi lideri Sarıgül, Gaziantep'te
YEREL HABERLER Türkiye Değişim Partisi lideri Sarıgül, Gaziantep'te
Cipin çarptığı 14 yaşındaki Uğur, yaşam mücadelesini kaybetti
YEREL HABERLER Cipin çarptığı 14 yaşındaki Uğur, yaşam mücadelesini ...
Geri manevra yapan aracın çarptığı bisikletli çocuk hayata tutunamadı 14 yaşındaki Uğur Emre, 7 günlük yaşam savaşını kaybetti
YEREL HABERLER Geri manevra yapan aracın çarptığı bisikletli çocuk ...
Her mahalleye lazım muhtar Muhtar, kuruduğu dernekle evlenen çiftlere gelinlik, öğrencilere burs veriyor
YEREL HABERLER Her mahalleye lazım muhtar Muhtar, kuruduğu dernekle ...
Gaziantep’in yıldızları ödül töreni MST Constructıon Equipment Yatırım A.Ş.’ye ödül verildi
YEREL HABERLER Gaziantep’in yıldızları ödül töreni MST Constructıon ...
Araç yakıt deposunda 107 kilogram uyuşturucu çıktı Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Araç yakıt deposunda 107 kilogram uyuşturucu ...
Cami banileri vefa programı Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Konukoğlu ailesine yaptırdığı 11 cami için “cami banisi takdir belgesi” takdim etti
YEREL HABERLER Cami banileri vefa programı Diyanet İşleri Başkanı Prof. ...
Dr. Karaoğlu, ANKA’da göreve başladı
YEREL HABERLER Dr. Karaoğlu, ANKA’da göreve başladı
SANKO Üniversitesinde bir yenilik daha Kas iskelet sistemi bozukluklarının tespitini ve tedavi sonucunun değerlendirilmesini sağlayan cihaz kullanılmaya başladı Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ergun: “Mesleki kas iskelet sistemi hastalıkları, milyonlarca çalışanı etkileyen en yaygın sağlık problemidir”
YEREL HABERLER SANKO Üniversitesinde bir yenilik daha Kas iskelet ...
TIR'ın yakıt deposunda 87 kilo eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER TIR'ın yakıt deposunda 87 kilo eroin ele geçirildi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İsrail mahkemesinin aldığı kararı lanetliyorum (3)
YEREL HABERLER Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İsrail mahkemesinin ...
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Gaziantep’te temel atma ve açılış törenlerine katıldı
YEREL HABERLER Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Gaziantep’te temel atma ...
Şahinbey Kitap Günleri’nde son iki gün
YEREL HABERLER Şahinbey Kitap Günleri’nde son iki gün
GAÜN İlahiyat Fakültesi’nden imza şöleni
YEREL HABERLER GAÜN İlahiyat Fakültesi’nden imza şöleni
Başkan Şahin, “Üretime Dönüş, Yeni Çağın İhracat Kodları” programına katıldı
YEREL HABERLER Başkan Şahin, “Üretime Dönüş, Yeni Çağın İhracat ...
Uzm. Dr. Mukadder Çolak NCR Hospıtal’da
YEREL HABERLER Uzm. Dr. Mukadder Çolak NCR Hospıtal’da
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İsrail mahkemesinin aldığı kararı lanetliyorum (2)
YEREL HABERLER Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İsrail mahkemesinin ...
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kur’an Kursu açılışına katıldı
YEREL HABERLER Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kur’an Kursu açılışına ...
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İsrail mahkemesinin aldığı kararı lanetliyorum
YEREL HABERLER Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İsrail mahkemesinin ...
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan İsrail'in Mescid-i Aksa'da 'sessiz ibadet' kararına sert tepki Prof. Dr. Ali Erbaş: "Bu sessiz ibadet kararını reddediyorum, kınıyorum ve lanetliyorum. Bu karardan vazgeçilmeli" "Mescid-i Aksa da bir İslam mabedidir ve kıyamete kadar da öyle kalacak" "Bu karardan vazgeçilmeli ve barışın yurdunda barış sağlanmalı"
YEREL HABERLER Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan İsrail'in Mescid-i ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.