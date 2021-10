Güneydoğu'dan 171 ülkeye 2 milyar 82 milyonluk dolarlık ihracat

İşte o feci an! Doktor bir anda yola çıktı

Güneydoğu Anadolu Bölgesinden OcakEylül 2021 döneminde 171 ülkeye 2 milyar 82 milyon 33 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini ifade eden Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya son dönemlerde global bir kriz haline gelen konteyner krizinin aşılması için milli konteyner sisteminin kurulması gerektiğini sözlerine ekledi.

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu, Mahsum Altunkaya Başkanlığında GAİB hizmet binasında bir araya gelerek gündemi değerlendirdi. OcakEylül 2021 ihracat rakamlarının masaya yatırıldığı toplantıda adeta global bir kriz haline gelen uluslararası nakliye konusu da görüşüldü. Küresel salgının insanlara birçok şey öğrettiğine dikkat çeken Başkan Mahsum Altunkaya bu sürecin, tarımın ve tarımsal ürünlerin öneminin bir kez daha anlaşılmasına katkı sağladığını ifade etti. Güneydoğulu hububat bakliyat ihracatçılarının OcakEylül 2021 döneminde bölgeden bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 27,5 artışla toplam 2 milyar 82 milyon 33 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini; bu süreçte 171 ülkeye Güneydoğu’dan hububat bakliyat ihracatı yapıldığını ifade etti.

“Milli Konteyner Sistemimizi kurarak krizi fırsata çevirmeliyiz”

Global bir kriz haline gelen konteyner krizinin her geçen gün bütün sektör ihracatçılarını olumsuz etkilediğine de dikkat çeken Başkan Altunkaya bu ihracatın uzun süre devam etmesi halinde global pahalılığın da gündeme geleceğini sözlerine ekleyerek, “Pandemi sürecinde başlayan konteyner krizi her geçen gün daha da derinleşmektedir. Son zamanlarda uluslararası nakliye firmaları ortak hareket ederek navlun fiyatlarının artışını tetiklemektedirler. Drewery Dünya Konteyner İndeksine göre gemi konteyner fiyatlarındaki yükseliş bir sene öncesine nazaran yüzde 300’lere ulaşmış durumdadır. Bu krizden elbette en fazla etkilenen ülkeler arasında bizim ülkemiz de gelmektedir. İhracatçılarımız kesintisiz ihracat için bu konuda alternatif çözümler bulmaya çalışmaktadır. Orta ve uzun vadede atılması gereken en önemli adım ise milli konteyner sistemimizi ve deniz ticaret ağımızı oluşturmak olmalıdır” dedi.

Güneydoğu’nun ihracattaki sektörel lideri hububat bakliyat

Güneydoğulu ihracatçıların OcakEylül 2021 döneminde toplam 171 ülkeye bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 27,5 artışla toplam 2 milyar 82 milyon 33 bin dolarlık ihracat yaptığını da belirten Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya; bölge ihracatında sektörel bazda hububat sektörünün liderliği koruduğunu da sözlerine ekledi.

Ortadoğu pazarı Güneydoğulu ihracatçıların gözdesi olmaya devam ediyor

2021 yılı OcakEylül döneminde en fazla ihracatın Ortadoğu ülkelerine bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 35,9’lik artışla 1 milyar 127 milyon 123 bin dolarla gerçekleştiğini ifade eden Başkan Altunkaya Ortadoğu ülkelerini 565 milyon 797 bin dolarla Afrika Ülkeleri, 218 milyon 930 bin dolarla Amerika ülkelerinin takip ettiğini ifade etti. Bu süreçte Ortadoğu, Afrika ve Amerika ülkelerine yönelik önemli artışlara da dikkat çeken Başkan Altunkaya aynı dönemde Avrupa Birliği ülkelerine bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 49 artışla 75 milyon 954 bin dolar, Asya ve Okyanusya ülkelerine 35 milyon 238 bin dolar, Eski Doğu Bloku Ülkelerine 24 milyon 178 bin dolar, diğer Avrupa ülkelerine 16 milyon 892 bin dolar, Türki Cumhuriyetlere 11 milyon 7 bin dolar, serbest bölgelere 6 milyon 841 bin dolar ve diğer ülkelere 73bin dolar olmak üzere toplam 2 milyar 82 milyon 33 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Ülke bazlı ihracatta Irak, Suriye ve İran ilk üçte

Ülke bazlı ihracatta rekorun 620 milyon 995 bin dolarla Irak olduğunu da belirten Başkan Mahsum Altunkaya bu ülkeyi 177 milyon 171 bin dolarla Suriye ve 171 milyon 567 bin dolarla İran’ın takip ettiğini sözlerine ekledi. Bu süreçte en fazla ihracat yapılan ilk on ülke arasına 121 milyon 150 bin dolarla Cibuti, 104 milyon 454 bin dolarla Venezuella, 84 milyon 614 bin dolarla Birleşik Devletler, 73 milyon 136 bin dolarla Somali, 41 milyon 945 bin dolarla Benin, 39 milyon 73 bin dolarla Angola ve 37 milyon 961 bin dolarla Lübnan takip etti.

“Bölge ihracatının şampiyonu makarna, bitkisel yağlar ve buğday unu”

Güneydoğulu hububat bakliyat ihracatçılarının ürün bazlı ihracatında liderliğin 426 milyon 667 bin dolarla makarnada olduğunu da açıklayan Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, “Yine bu süreçte makarnanın ardından ikinci sırada 402 milyon 239 bin dolarla bitkisel yağlar ve üçüncü sırada 366 milyon 779 bin dolarla buğday ununun geldiğini sözlerine ekledi. OcakEylül 2021 döneminde bölgeden gerçekleştirilen ürün bazlı ihracatta ilk üç sırayı makarna, bitkisel yağlar ve buğday unu alırken bu ürünleri 201 milyon 886 bin dolarla bisküvipastacılık ürünleri, 98 milyon 209 bin dolarla kakaolu mamuller, 85 milyon 508 bin dolarla çeşitli yemler, 70 milyon 470 bin dolarla margarin ve 53 milyon 631 bin dolarla irmik takip etti. Aynı süreçte bölgeden en fazla ihraç edilen ürünler arasında şeker ve şekerleme mamulleri, yağlı tohumlar ve mamulleri, bulgur, mercimek, nohut, baharatlar, zeytinyağı ve türevlerinin yanı sıra fasulye gibi ürünler ihraç edildi” ifadelerini kullandı.

“Bölge ihracatçıları son çeyrekte yeni rekorlar için çalışacak”

2021 yılının son çeyreğinde de ihracatta önemli artış beklediklerini ifade eden Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya bu dönemde de Güneydoğulu ihracatçıların farklı ülkelerde gerçekleştirilecek olan fuarlarda yer alacağını belirterek, “Yılın son çeyreğinde de yine mevcut pazarlarımızdaki payın arttırılması, yeni pazarlarda daha etkin olabilmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İhracatta elde edilen başarıda rolü bulunan bütün ihracatçılarımızı kutluyorum” şeklinde konuştu.

“Gaziantep’in yıldızlarını alkışlıyoruz”

Gaziantep Sanayi Odası tarafından İSO ilk 500 Türkiye’nin En Büyük Sanayi Kuruluşları sıralamasında ödül alan Gaziantep’in yıldızlarını kutladıklarını da ifade eden Başkan Mahsum Altunkaya, “Gaziantep Sanayi Odamız tarafından düzenlenen Gaziantep’in Yıldızları Ödül Töreninde ödül alan bütün sanayici, iş adamı ve ihracatçılarımızı kutluyorum. Çalışmak, yatırım yapmak, üretmek, istihdam oluşturmak ve ihracat yapmak ülke kalkınması için büyük önem taşıyor. Firmalarımızı ve başarıda emeği geçenleri kutluyor, bu güzel organizasyonda büyük emekleri geçen GSO’ya teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.