İş dünyasının 30 güçlü lideri araştırıldı SANKO Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu yine listede

SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, iş dünyasının saygın yayın organlarından Capital dergisinde gerçekleştirilen geleneksel “30 Güçlü Lider” araştırmasında listede yer aldı.

Capital dergisinde konuya ilişkin yayımlanan haberde, “İş dünyasında güç, sağlanan ciro ve kârın da ötesinde bir anlama sahip. Hayata geçirilen milyar dolarlık yatırımlar ve binlerce kişilik istihdam elbette önemli unsurlardan ancak söz konusu iş insanları olduğunda itibar, vizyon ve network de gücün en önemli bileşenlerini oluşturuyor” denildi.

Kanaat önderi olarak sektörlere hem yön hem ilham veren iş insanlarının elde ettikleri ciro ya da unvanları değişse de güçlerini korumaya devam ettiği belirtilen haberde, SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu’nun yanı sıra, aralarında Ömer Koç, Güler Sabancı, Tuncay Özilhan, Murat Ülker, Hüsnü Özyeğin gibi isimlerin de bulunduğu 30 iş insanının listede bulunduğuna dikkat çekiliyor.

SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, önceki yıllarda da listede yer almıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.