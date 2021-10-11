Hastane personeline anne sütünün önemi anlatıldı

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi personeline Emzirme Haftası dolayısıyla anne sütünün ve emzirmenin önemine dikkat çekmek ve farkındalığını arttırmak amacı ile eğitim semineri düzenlendi.

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’nde Emzirme Haftası dolayısıyla, anne sütünün önemine dikkat çekmek ve emzirme konusunda farkındalık oluşturmak için eğitim düzenlendi. Eğitime Yeni Doğan Yoğun Bakım Sorumlusu Prof. Dr. Ercan Sivaslı, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Yasemin Dokuzoğlu, Uzman Diyetisyen Gülen Mavi Canlı, Ebe Seda Kıroğlu, hemşire Cangül Şahan katıldı.Özel Gaziantep Anka Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Sorumlusu Prof. Dr. Ercan Sivaslı bebekler için en ideal besinin anne sütü olduğunu ifade ederken, Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Yasemin Dokuzoğlu da emzirmenin anne sağlığını koruduğunu belirtti. Gaziantep Özel Anka Hastanesi Uzman Diyetisyen Gülen Mavi Canlı ise ” Hiçbir besin anne sütünün yerini tutmaz" diyerek anne sütünün önemini bir kez daha vurguladı.

“Bebekler için en ideal besinin anne sütü”

Yeni doğan bebek için en ideal besinin anne sütü olduğunu dile getiren Özel Gaziantep Anka Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Sorumlusu Prof. Dr. Ercan Sivaslı, “Özellikle annelik deneyimini ilk kez yaşayanların, doğum sonrası ilk saatlerden itibaren emzirmeye başlaması çok önemli. Bu öncelikle ilk günlerde bebeğin şekerinin düşme riski ve sarılık riskini azaltır. Anne ne kadar çabuk emzirmeye başlar ve ne kadar sık emzirirse sütü de o kadar çabuk artar. Anne sütündeki antikorlar bebeği mikroplu hastalıklara karşı korur. Anne sütü ile beslenen bebekler ishal, öksürük, mide, bağırsak enfeksiyonları, solunum yolu enfeksiyonları ve diğer sık görülen bulaşıcı hastalıklara daha az yakalanır. Alerji, obezite, diyabet, kolit, gibi kronik hastalıklar anne sütü alan çocuklarda daha az görülürken bebeğin çene, diş sağlığı ve zeka gelişimi olumlu yönde etkilenir” dedi.

“Emzirmek annenin sağlığını korur”

Anne sütünün bebeklerin sağlıklı büyümesi ve gelişmesi açısından önemli olduğunu dile getiren Op. Dr. Yasemin Dokuzoğlu, “Emzirmek annenin sağlığını korur. Meme, rahim, yumurtalık kanseri ve kemik erimesi riskini düşürür. Emzirme sürecindeki düşük ostorojen seviyesi meme kanseri riskini azaltır. İçindeki etken maddeler hem bebeğin fizyolojik gelişimini sağlarken hem de bağışıklık sistemini güçlendirir. Bebekte gaz, beslenme bozukluğu, kabızlık, ishal, kusma, kilo alamama gibi sorunlar daha az gözükür. Bebek enfeksiyonlara karşı daha dirençli olur. Alerjik reaksiyonlara daha az rastlanır'' şeklinde konuştu

“Hiçbir besin anne sütünün yerini tutmaz”

Anne sütünün, annenin bebeğine vereceği en güzel hediye olduğunu ifade eden Uzman Diyetisyen Gülen Mavi Canlı ise ,” Hiçbir besin anne sütünün yerini tutmaz. Anne sütü eşsiz bir besin kaynağıdır. Hiçbir mama anne sütünün yerini tutamaz. Bu nedenle bebeklerin anne sütüyle beslenmesi önemlidir. Emzirmek anneyi de birçok hastalıktan korur” diye konuştu.

Eğitim sonunda katılımcılara sertifika verildi. Ayrıca Emzirme Haftası kapsamında hastanede bilgilendirici afişler asılıp, kurulan stantta anne adaylarına emzirme konusunda bilgi verildi.

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