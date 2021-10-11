Karkamış'a 5 havan mermisi düştü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karkamış'a 5 havan mermisi düştü

DHA

Karkamış'a 5 havan mermisi düştü


Mustafa KANLI-Kadir GÜNEŞ/KARKAMIŞ (Gaziantep), (DHA)SURİYE´de terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki bölgeden teröristler tarafından atılan 5 havan mermisi, Karkamış ilçe merkezine düştü. Yaralananın olmadığı saldırıda bir evde hasar oluştu.
Sabah saatlerinde Gaziantep'in Karkamış ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Cerablus bölgesinde teröristler tarafından 5 havan atışı yapıldı. Sınırı geçen havan mermileri Lojmanlar Mahallesi'ndeki bir evin çatısına, ilçe merkezinde bir parka, askeri bölgedeki alana ve boş arazilere düştü. Yaralanan kimsenin olmadığı saldırıda havan mermisinin isabet ettiği Lojmanlar Mahallesi'ndeki bir evin çatısında hasar meydana geldi.
Uyudukları sırada havan mermisinin çatılarına isabet etmesiyle büyük korku yaşadığını anlatan Ali Sırtlan, "Sabaha karşı Suriye´den havan saldırısı yapıldı. İlk olarak benim eve daha sonra da askeri bölgeye düştü. Ortalık toz duman oldu. Hiçbir şey göremiyorduk. Çocuğumu alıp, eşimle birlikte camdan dışarıya çıktık. Polisler ve bomba imha uzmanları geldi. Burada incelemeler yaptılar. Şu an eve giremiyoruz ve olay sırasında büyük korku yaşadık" dedi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep / Karkamış Mustafa KANLI, Kadir GÜNEŞ
2021-10-11 13:09:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antepfıstığını bekleyen tehlike Antepfıstığında gelecek yılda yok yılı olabilir
YEREL HABERLER Antepfıstığını bekleyen tehlike Antepfıstığında ...
İlber Ortaylı’dan Gaziantep yorumu Ortaylı: “Gaziantep kültürel mirasına sahip çıkan bir şehir”
YEREL HABERLER İlber Ortaylı’dan Gaziantep yorumu Ortaylı: ...
Kripto parada klonlanmış sitelere dikkat
YEREL HABERLER Kripto parada klonlanmış sitelere dikkat
Şehit özel harekat polislerinin cenazeleri, memleketlerine uğurlandı
YEREL HABERLER Şehit özel harekat polislerinin cenazeleri, ...
Gaziantep’e havan saldırısı
YEREL HABERLER Gaziantep’e havan saldırısı
Şehit özel harekat polisleri memleketlerine uğurlandı Şehitler için düzenlenen törende gözyaşları sel oldu
YEREL HABERLER Şehit özel harekat polisleri memleketlerine ...
150 metre yüksekteki cam terasta yürümek yürek istiyor
YEREL HABERLER 150 metre yüksekteki cam terasta yürümek yürek ...
Hastane personeline anne sütünün önemi anlatıldı
YEREL HABERLER Hastane personeline anne sütünün önemi anlatıldı
İş dünyasının 30 güçlü lideri araştırıldı SANKO Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu yine listede
YEREL HABERLER İş dünyasının 30 güçlü lideri araştırıldı SANKO ...
Güneydoğu'dan 171 ülkeye 2 milyar 82 milyonluk dolarlık ihracat
YEREL HABERLER Güneydoğu'dan 171 ülkeye 2 milyar 82 milyonluk ...
Kitap fuarını 9 günde 100 bini aşkın kişi ziyaret etti
YEREL HABERLER Kitap fuarını 9 günde 100 bini aşkın kişi ziyaret ...
Koronavirüs hastası: Artık 8 doz aşı olacaksın deseler olurum
YEREL HABERLER Koronavirüs hastası: Artık 8 doz aşı olacaksın ...
(Özel) Türkiye’nin nane deposu Nizip'te hasat sürüyor
YEREL HABERLER (Özel) Türkiye’nin nane deposu Nizip'te hasat sürüyor
Araba kullanma hayali gerçek oldu Zihinsel Engelli gencin araba kullanma hayalini belediye başkanı gerçeğe dönüştürdü
YEREL HABERLER Araba kullanma hayali gerçek oldu Zihinsel Engelli ...
(Özel) Pandemi en çok onlara yaradı Tam kapasite çalışan sabun işletmeleri günlük 8-9 ton üretim yapıyor Geleneksel yöntemlerle yapılan sabunlar yurt dışından yoğun talep görüyor
YEREL HABERLER (Özel) Pandemi en çok onlara yaradı Tam kapasite ...
Balkondan düşen Suriye uyruklu diş hekimi öldü
YEREL HABERLER Balkondan düşen Suriye uyruklu diş hekimi öldü
Jandarma uyuşturucu ve silah kaçakçılarına göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Jandarma uyuşturucu ve silah kaçakçılarına göz ...
Nuri Alço ve Coşkun Göğen, Gaziantep'te sevenleriyle buluştu
YEREL HABERLER Nuri Alço ve Coşkun Göğen, Gaziantep'te sevenleriyle ...
Hacı Ahmet Ziylan mezarı başında anılıyor
YEREL HABERLER Hacı Ahmet Ziylan mezarı başında anılıyor
Eşi tarafından darp edildikten sonra ölen kadının yakınları cenazeyi teslim aldı Ölen kadının yakınları göz yaşı dökerek adalet çağrısında bulundu Olaydan sonra gözaltına alınan koca, tutuklanarak cezaevine gönderildi
YEREL HABERLER Eşi tarafından darp edildikten sonra ölen kadının ...
Gaziantep Büyükşehir ilçe spor şenliklerinin startını Nurdağı’nda verdi
YEREL HABERLER Gaziantep Büyükşehir ilçe spor şenliklerinin startını ...
Balkondan beton zemine düşen diş doktoru hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Balkondan beton zemine düşen diş doktoru hayatını ...
Türkiye Değişim Partisi lideri Sarıgül, Gaziantep'te
YEREL HABERLER Türkiye Değişim Partisi lideri Sarıgül, Gaziantep'te
Cipin çarptığı 14 yaşındaki Uğur, yaşam mücadelesini kaybetti
YEREL HABERLER Cipin çarptığı 14 yaşındaki Uğur, yaşam mücadelesini ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.