Karkamış'a 5 havan mermisi düştü



Mustafa KANLI-Kadir GÜNEŞ/KARKAMIŞ (Gaziantep), (DHA)SURİYE´de terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki bölgeden teröristler tarafından atılan 5 havan mermisi, Karkamış ilçe merkezine düştü. Yaralananın olmadığı saldırıda bir evde hasar oluştu.

Sabah saatlerinde Gaziantep'in Karkamış ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Cerablus bölgesinde teröristler tarafından 5 havan atışı yapıldı. Sınırı geçen havan mermileri Lojmanlar Mahallesi'ndeki bir evin çatısına, ilçe merkezinde bir parka, askeri bölgedeki alana ve boş arazilere düştü. Yaralanan kimsenin olmadığı saldırıda havan mermisinin isabet ettiği Lojmanlar Mahallesi'ndeki bir evin çatısında hasar meydana geldi.

Uyudukları sırada havan mermisinin çatılarına isabet etmesiyle büyük korku yaşadığını anlatan Ali Sırtlan, "Sabaha karşı Suriye´den havan saldırısı yapıldı. İlk olarak benim eve daha sonra da askeri bölgeye düştü. Ortalık toz duman oldu. Hiçbir şey göremiyorduk. Çocuğumu alıp, eşimle birlikte camdan dışarıya çıktık. Polisler ve bomba imha uzmanları geldi. Burada incelemeler yaptılar. Şu an eve giremiyoruz ve olay sırasında büyük korku yaşadık" dedi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep / Karkamış Mustafa KANLI, Kadir GÜNEŞ

2021-10-11 13:09:49



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