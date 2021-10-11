Fıstıklık Mahallesi’nde yollar asfaltlanıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fıstıklık Mahallesi’nde yollar asfaltlanıyor

İHA

Fıstıklık Mahallesi’nde yollar asfaltlanıyor

Şehitkamil Belediyesi, Fıstıklık Mahallesi’nde yeni imara açılan bölgelerde yol açma çalışmaları ve alt yapısı tamamlanan yollarda asfalt çalışmasına başladı. Kısa sürede tamamlanması hedeflenen asfaltlama çalışmalarıyla birlikte yeni ve modern yollar vatandaşların hizmetine sunulacak.
Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte vatandaşların yol sorunu yaşamaması adına yoğun bir şekilde asfalt çalışmasını sürdüren Şehitkamil Belediyesi, yeni imara açılan bölgelerde de yol açma çalışmalarının yanı sıra, alt yapısı tamamlanan yollarda eş zamanlı olarak asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Şehitkamil Belediyesi, son olarak Fıstıklık Mahallesi’nde altyapı çalışmalarının tamamlandığı noktalarda asfalt çalışmalarına başladı. Şehitkamil Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin hummalı çalışmaları kısa sürede tamamlanacak ve yeni, modern yollar vatandaşın hizmetine sunulacak. Asfalt çalışmalarının memnuniyet verici olduğunu belirten Fıstıklık Mahalle Muhtarı Mehmet Yılmaz, “Mahallemiz hızla büyün ve gelişen bir mahalle olduğu için yeni imara açılan bölgelerde Şehitkamil Belediyemiz tarafından daha önce yol açma çalışmaları yapılmıştı. Daha sonra mahallemizde açılan yolların alt yapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Belediyemiz tarafından asfalt çalışmaları başlatıldı. Şuan ekiplerimiz 186 nolu sokağımızda asfalt çalışmalarını sürdürüyor. İnşallah en kısa sürede çalışmalar tamamlanacak ve böylelikle vatandaşlarımıza yeni ve modern yollar kazandırılmış olacak. Yapılan çalışmalardan memnunuz. Şehitkamil Belediye Başkanımıza ve ekibine yürekten teşekkür ediyorum. Bu tür çalışmaların da devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karkamış'a 5 havan mermisi düştü (2)
YEREL HABERLER Karkamış'a 5 havan mermisi düştü (2)
Karkamış'a 5 havan mermisi düştü
YEREL HABERLER Karkamış'a 5 havan mermisi düştü
Antepfıstığını bekleyen tehlike Antepfıstığında gelecek yılda yok yılı olabilir
YEREL HABERLER Antepfıstığını bekleyen tehlike Antepfıstığında ...
İlber Ortaylı’dan Gaziantep yorumu Ortaylı: “Gaziantep kültürel mirasına sahip çıkan bir şehir”
YEREL HABERLER İlber Ortaylı’dan Gaziantep yorumu Ortaylı: ...
Kripto parada klonlanmış sitelere dikkat
YEREL HABERLER Kripto parada klonlanmış sitelere dikkat
Şehit özel harekat polislerinin cenazeleri, memleketlerine uğurlandı
YEREL HABERLER Şehit özel harekat polislerinin cenazeleri, ...
Gaziantep’e havan saldırısı
YEREL HABERLER Gaziantep’e havan saldırısı
Şehit özel harekat polisleri memleketlerine uğurlandı Şehitler için düzenlenen törende gözyaşları sel oldu
YEREL HABERLER Şehit özel harekat polisleri memleketlerine ...
150 metre yüksekteki cam terasta yürümek yürek istiyor
YEREL HABERLER 150 metre yüksekteki cam terasta yürümek yürek ...
Hastane personeline anne sütünün önemi anlatıldı
YEREL HABERLER Hastane personeline anne sütünün önemi anlatıldı
İş dünyasının 30 güçlü lideri araştırıldı SANKO Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu yine listede
YEREL HABERLER İş dünyasının 30 güçlü lideri araştırıldı SANKO ...
Güneydoğu'dan 171 ülkeye 2 milyar 82 milyonluk dolarlık ihracat
YEREL HABERLER Güneydoğu'dan 171 ülkeye 2 milyar 82 milyonluk ...
Kitap fuarını 9 günde 100 bini aşkın kişi ziyaret etti
YEREL HABERLER Kitap fuarını 9 günde 100 bini aşkın kişi ziyaret ...
Koronavirüs hastası: Artık 8 doz aşı olacaksın deseler olurum
YEREL HABERLER Koronavirüs hastası: Artık 8 doz aşı olacaksın ...
(Özel) Türkiye’nin nane deposu Nizip'te hasat sürüyor
YEREL HABERLER (Özel) Türkiye’nin nane deposu Nizip'te hasat sürüyor
Araba kullanma hayali gerçek oldu Zihinsel Engelli gencin araba kullanma hayalini belediye başkanı gerçeğe dönüştürdü
YEREL HABERLER Araba kullanma hayali gerçek oldu Zihinsel Engelli ...
(Özel) Pandemi en çok onlara yaradı Tam kapasite çalışan sabun işletmeleri günlük 8-9 ton üretim yapıyor Geleneksel yöntemlerle yapılan sabunlar yurt dışından yoğun talep görüyor
YEREL HABERLER (Özel) Pandemi en çok onlara yaradı Tam kapasite ...
Balkondan düşen Suriye uyruklu diş hekimi öldü
YEREL HABERLER Balkondan düşen Suriye uyruklu diş hekimi öldü
Jandarma uyuşturucu ve silah kaçakçılarına göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Jandarma uyuşturucu ve silah kaçakçılarına göz ...
Nuri Alço ve Coşkun Göğen, Gaziantep'te sevenleriyle buluştu
YEREL HABERLER Nuri Alço ve Coşkun Göğen, Gaziantep'te sevenleriyle ...
Hacı Ahmet Ziylan mezarı başında anılıyor
YEREL HABERLER Hacı Ahmet Ziylan mezarı başında anılıyor
Eşi tarafından darp edildikten sonra ölen kadının yakınları cenazeyi teslim aldı Ölen kadının yakınları göz yaşı dökerek adalet çağrısında bulundu Olaydan sonra gözaltına alınan koca, tutuklanarak cezaevine gönderildi
YEREL HABERLER Eşi tarafından darp edildikten sonra ölen kadının ...
Gaziantep Büyükşehir ilçe spor şenliklerinin startını Nurdağı’nda verdi
YEREL HABERLER Gaziantep Büyükşehir ilçe spor şenliklerinin startını ...
Balkondan beton zemine düşen diş doktoru hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Balkondan beton zemine düşen diş doktoru hayatını ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.