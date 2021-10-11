Fıstıklık Mahallesi’nde yollar asfaltlanıyor

Şehitkamil Belediyesi, Fıstıklık Mahallesi’nde yeni imara açılan bölgelerde yol açma çalışmaları ve alt yapısı tamamlanan yollarda asfalt çalışmasına başladı. Kısa sürede tamamlanması hedeflenen asfaltlama çalışmalarıyla birlikte yeni ve modern yollar vatandaşların hizmetine sunulacak.

Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte vatandaşların yol sorunu yaşamaması adına yoğun bir şekilde asfalt çalışmasını sürdüren Şehitkamil Belediyesi, yeni imara açılan bölgelerde de yol açma çalışmalarının yanı sıra, alt yapısı tamamlanan yollarda eş zamanlı olarak asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Şehitkamil Belediyesi, son olarak Fıstıklık Mahallesi’nde altyapı çalışmalarının tamamlandığı noktalarda asfalt çalışmalarına başladı. Şehitkamil Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin hummalı çalışmaları kısa sürede tamamlanacak ve yeni, modern yollar vatandaşın hizmetine sunulacak. Asfalt çalışmalarının memnuniyet verici olduğunu belirten Fıstıklık Mahalle Muhtarı Mehmet Yılmaz, “Mahallemiz hızla büyün ve gelişen bir mahalle olduğu için yeni imara açılan bölgelerde Şehitkamil Belediyemiz tarafından daha önce yol açma çalışmaları yapılmıştı. Daha sonra mahallemizde açılan yolların alt yapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Belediyemiz tarafından asfalt çalışmaları başlatıldı. Şuan ekiplerimiz 186 nolu sokağımızda asfalt çalışmalarını sürdürüyor. İnşallah en kısa sürede çalışmalar tamamlanacak ve böylelikle vatandaşlarımıza yeni ve modern yollar kazandırılmış olacak. Yapılan çalışmalardan memnunuz. Şehitkamil Belediye Başkanımıza ve ekibine yürekten teşekkür ediyorum. Bu tür çalışmaların da devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

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