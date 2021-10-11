Afrin´de PKK/YPG'den bomba yüklü araçla saldırı: 6 ölü, 17 yaralı (2)

İşte o feci an! Doktor bir anda yola çıktı

"Kısa mesafe ama 100 TL vereyim" diyen yolcuya taksicinin yanıtı ne oldu?

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6 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

PKK/YPG terör örgütü tarafından Afrin merkezde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda, 6 sivil hayatını kaybetti. Saldırılarda yaralanan 17 sivil ise hastanelere kaldırıldı. Tedavileri süren, aralarında çocukların da bulunduğu bazı yaralıların hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2021-10-11 13:59:07



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