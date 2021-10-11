Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonlarında 33 tutuklama

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GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik son 1 haftada düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 333 şüpheliden 33'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, son 1 hafta içinde kentte çok sayıda operasyon düzenledi. Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonlarda arama yapılan şüphelilere ait adreslerde; 117 kilo 250 gram eroin, 1 kilo 687 gram bonzai, 630 gram esrar, 395 gram metamfetamin, 2 bin 381 uyuşturucu hap ile 5 hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturuculara el koyan ekipler, 333 şüpheliyi de gözaltına aldı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 33'ü tutuklanırken, 300'ü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2021-10-11 14:04:56



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