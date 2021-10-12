Traktörün ikiye bölündüğü feci kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Gaziantep’in Karkamış ilçesinde hafif ticari araç ile traktörün çarpıştığı kazada traktör ikiye bölündü. Feci kazada 1 kişi öldü, biri ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Gaziantep’in Karkamış ilçesine bağlı Soylu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karkamış’tan Nizip istikametine seyir halinde olan 45 MC 9193 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç ile tali yoldan çıkan traktör çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle traktör ikiye bölünürken sürücü yola fırladı. Hafif ticari araçta bulunan 3 kişi ile traktör sürücüsü yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.

Yaralılardan traktör sürücüsü ile hafif ticari araçta bulunan bir kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan, Hafif ticari araçta bulunan ve ağır yaralanan Saadet Can, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tedavisi süren diğer 3 yaralıdan traktör sürücüsünün durumun da ağır olduğu öğrenildi.

Yaralılara ilk müdahaleyi yapan vatandaşlar o anları anlattı. Kaza şahitleri, önce büyük bir patlama sesi duyduklarını, sese doğru gittiklerinde traktörün iki bölünmüş olduğunu gördüklerini, araçta bulunan yaralılara müdahale ettiklerini ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdiklerini anlattı.

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