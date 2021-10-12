Avrupa Birliği Delegasyonundan HKÜ’ye proje ziyareti

Hasan Kalyoncu Üniversitesi’ni (HKÜ) ziyaret eden Avrupa Birliği (AB) delegasyonuna; AB tarafından fonlanan ve Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) tarafından, T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve İpekyolu Kalkınma Ajansı koordinasyonuyla yürütülen, Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT)ENHANCER Projesi kapsamında HKÜ tarafından uygulanmakta olan projeler hakkında detaylı bilgiler verildi.

Ziyaret sırasında; HKÜ bünyesinde faaliyet gösteren Kalyon Garaj Girişimcilik ve Prototipleme Merkezi’nin Proje Koordinatörü Şevket Yılmaz ve proje yararlanıcıları tarafından, program kapsamında yürütülmekte olan “Yeni Ürün Geliştirme için Altyapının Geliştirilmesi ve Mentor Köprüsünün Kurulması” projesi hakkında; HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, Avrupa Komisyonu Sivil Koruma ve İnsani Yardım Operasyonları Orta Doğu Direktörü Andreas Papaconstantinou, Türkiye FRIT Programı Yöneticisi Libor Chlad, ICMPD/ENHANCER Hibe Yönetimi Ekip Lideri Mehmet Çağlar Aydın ve beraberlerindeki AB Heyetine sunumlar yapıldı.

“Yeni ürünler doğru yöntemler ile üretilecek”

Proje kapsamında, geçici koruma altındaki mülteciler ile Türk girişimcilerin ve kurdukları küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) yeni ürün geliştirmelerine, başarılı prototipler üretmelerine ve ürünlerinin ticarileştirilmesine destek verileceğini belirten HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, “Bu amaçla, Kalyon Garaj Girişimcilik ve Prototipleme Merkezimizin altyapısını yeni makine ve ekipmanlarla daha da güçlendirdik. Açacağımız proje çağrıları ile KOBİ’lerden ve girişimcilerden başvurular alacağız. Ardından, bu KOBİ ve girişimcileri deneyimli ve yetkin montörler ile eşleştireceğiz. Montörlerimizin yönlendirmeleri ile geliştirecekleri yeni ürünleri en doğru yöntemlerle üretmelerini sağlayacağız” diye konuştu.

Proje yararlanıcısı olmaya aday olan bazı HKÜ öğrencilerinin yenilikçi iş fikirlerini de dinleyen AB Delegasyonu, sunumların ardından HKÜ kampüsünü gezdi.

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