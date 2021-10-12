Gaziantep'te çıkan yangında 50 dönüm alandaki ağaç zarar gördü

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Kadir GÜNEŞAhmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, ormanda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında, yaklaşık 50 dönüm alandaki ağaç zarar gördü.

Yangın, akşam saatlerinde Nizip ilçesi Kocatepe Mahallesi kırsalında bulunan ormanda çıktı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen ve rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ekiplerce müdahalede bulunuldu. Fıstık ağaçlarının da bulunduğu bölgede tutuşan ağaçlara 10 arazöz ve 30 personel ile müdahale edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından söndürülen yangında, yaklaşık 50 dönüm alandaki ağacın zarar gördüğü öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞAhmet ATMACA

2021-10-12 19:06:28



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