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Gaziantep'te çıkan yangında 50 dönüm alandaki ağaç zarar gördü

DHA

Gaziantep'te çıkan yangında 50 dönüm alandaki ağaç zarar gördü


Kadir GÜNEŞAhmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, ormanda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında, yaklaşık 50 dönüm alandaki ağaç zarar gördü.
Yangın, akşam saatlerinde Nizip ilçesi Kocatepe Mahallesi kırsalında bulunan ormanda çıktı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen ve rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ekiplerce müdahalede bulunuldu. Fıstık ağaçlarının da bulunduğu bölgede tutuşan ağaçlara 10 arazöz ve 30 personel ile müdahale edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından söndürülen yangında, yaklaşık 50 dönüm alandaki ağacın zarar gördüğü öğrenildi. 
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
 DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞAhmet ATMACA
2021-10-12 19:06:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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