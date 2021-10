GAİB Koordinatör Başkanı Kileci, Ekonomi Zirvesi'nde konuştu: ''İhracatta kalıcı başarı için çevreci ürünlere yönelmeliyiz" ''Bölgesel ve sektörel teşvikler verilmeli" ''Nehir, demir ve deniz yoluna yatırım yapmalıyız"

Gaziantep'te düzenlenen Ekonomi Zirvesi’nde konuşan Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, ihracatta elde edilen başarının sürekliliğinin sağlanması için daha doğru, çevreci ve uluslararası standartlarda üretim yapmak gerektiğini söyledi.

Ulasal bir gazete tarafından Gaziantep'te düzenlenen Ekonomi Zirvesinde Gaziantep ekonomisi masaya yatırıldı. Divan Otel'de gerçekleştirilen zirve kapsamında düzenlenen panelin moderatörlüğünü Hürriyet Gazetesi Ekonomi Yazarı Noyan Doğan yaptı. Panele konuşmacı olarak katılan Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Gaziantep'in ihracattaki başarısını ve pandeminin ihracat üzerindeki etkilerini anlattı.

''Paniğe katılmadan mücadele ettik''

GAİB Koordinatör Başkanı Kileci, Gaziantep'in pandemi sürecini başarı ile yönettiğini belirterek, "Pandemi başladığında tüm dünyada bir panik havası yaşandı. Gaziantepli sanayici ve ihracatçılar ise asla paniğe kapılmadan, süreci başarı ile yönetti" dedi. Kileci, “Çünkü bu şehir tarih boyunca hiçbir şeyi kolay elde etmemiştir. Tarih boyunca tüm dünyanın gözünün üzerinde olduğu, üzerinde hesapların yapıldığı bir coğrafyada yaşıyoruz. Eğer sorunlar karşısında dirayetli, çalışkan ve hırslı değilseniz, çözüme odaklanamıyorsanız ayakta duramazsınız. Sistem sizi dışarı atar. Her türlü zorlukla nasıl mücadele edeceğini bilen bir toplum olduğumuz için bu problemi kazanca çevirmeyi bildik. Bu başarıda Gaziantep'in üretim çeşitliliğinin büyük önemi var. Hemen her alanda üretimde söz sahibiyiz'' şeklinde konuştu.

''İhracatta 10 milyar dolar hedefini yakaladık''

Başkan Kileci, konuşmasında pandemiye rağmen ihracat hedeflerini yakaladıklarını belirterek ''Biz pandemiden şanslı çıktık. Bizim yüzde 30 civarında ihracat artışımız var. Bu Türkiye ortalamasının yaklaşık 2,5 katıdır. Şu an itibariyle son 365 günlük ihracatımız 9,8 milyar doları buldu. Yılsonuna kadar eğer bir olağanüstü durum yaşanmazsa 10 milyar doları rahatlıkla geçeceğiz. Ürün, sektör ve pazar çeşitliliğimiz ihracat artışındaki en büyük etkendir. Pandemi öncesi bizim en iyi pazarımız Orta Doğu ülkeleriydi. Ama yaşanan konjonktürel problemlerden dolayı pazardaki payımızı büyük ölçüde kaybettik. En büyük pazarımızı kaybederken, ihracatımızı artırmayı başardık. Çünkü yeni pazarlar bulmak için hiç olmadığımız yerlere gittik ya da zayıf olduğumuz pazarlara ağırlık verdik. En önemli konu bu başarının sürdürülebilir olması. Daha doğru, çevreci, uluslararası standartlara uyan üretim yapmamız gerek'' dedi.

''Müfredat ve teşvikler gözden geçirilmeli''

Eğitim müfredatı ve teşvikler konusunda da değerlendirme yapan Kileci, “Bu arada konuşmamız gereken iki önemli konu daha var. Birincisi; eğitim müfredatını günümüz ihtiyaçlarına göre tamamen değiştirmek gerek. İkincisi de tüm teşvikler gözden geçirilmeli. Bölgesel, sektörel ve coğrafi şartlara göre kümelenmeler oluşturulup, bölge insanının dinamiklerine göre o bölgenin desteklenmesi gerek. Her yerde her sektörün olmasına gerek yok. Ama belli bölgelerde belli sektörleri desteklemek gerek'' İfadeleri kullandı.

''Nehir, demir ve deniz yolu çok önemli''

Nehir, demir ve deniz yolu taşımacılığı konularında da konuşan Kileci, “Pandemi döneminde lojistiğin önemi daha da ortaya çıktı. Bu alanda global krizler yaşandı. Biz ülke olarak önümüzdeki süreçte nehir yolu, deniz yolu ve demir yolu taşımacılığına ağırlık vermek zorundayız. Mesela nehir yolundan hiç faydalanmıyoruz. Bu konuda dünyada çok başarılı örnekler var. Kamu eliyle olmuyorsa da özel sektör desteklenerek lojistikte avantajlı bir konuma gelmek gerek. Çünkü artık 5 bin kilometre boyunca tır sırtında ürün taşımak günümüz gerçekleri ile bağdaşmıyor'' diye konuştu.

Gaziantep ekonomisinin ve yatırımlarının ele alındığı Ekonomi Zirvesine Gaziantep Valisi Davut Gül, OSB Başkanı Cengiz Şimşek ile çok sayıda sanayici ve iş adamı da katıldı. Zirve kapsamındaki panelde GAİB Başkanı Kileci'nin yanında, Hürriyet Gazetesi Ekonomi Müdürü Sefer Levent, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Yıldız Özkök ve Türkiye Genç İş İnsanları Derneği Genel Başkanı Nilüfer Çevikel konuşmacı olarak katıldı

