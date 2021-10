Türkiye Azerbaycan İş Forumu Bakü’de başladı

Türkiye Azerbaycan arasındaki krşılıklı ticareti arttırmak için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapılan İş Forumu'nda iki ülkedeki iş dünyasının temsilcileri bir araya geldi.

T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonu, TİM organizasyonunda Azerbaycan (Bakü) Fiziki Ticaret Heyeti, Azerbaycan’da ki temaslarına başladı. Türkiye Azerbaycan İş Formunda bir araya gelen iki ülke temsilcileri Türkiye Azerbaycan arasında gerçekleştirilen karşılıklı ticareti masaya yatırdı. Heyet TİM Yönetim Kurulu üyesi ve Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan formun açılış konuşmasında Türkiye ve Azerbaycan arasındaki karşılıklı ticarete değinerek Azerbaycan tarafından Türk mallarına yönelik uygulanan yüksek vergiye dikkat çekti. Başkan Kaplan yaptığı konuşmasında “Azerbaycan Türkü kardeşlerimizle; tıpkı geçmişimiz gibi, geleceğimiz de, kaderimiz de birdir. İşte bu yüzden ilk fiziki heyetimizi dost ve kardeş ülkemiz Azerbaycan’a gerçekleştirmek bizler için ayrı bir önem taşıyor. İki devlet, tek millet düsturuyla, neredeyse 100 yıldır; her geçen gün daha da büyüyen bir kardeşlik bilinciyle; bugünlere geldik. Birlik ve beraberlik ruhumuzu, her alanda geliştirmeli ve iş birliğimizi daha da artırmalıyız” dedi.

''Bir çok sektörden karma bir heyetle Azerbaycan'dayız''

TİM Yönetim Kurulu üyesi ve Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan gerçekleştirilen ziyaretlerle ilgili yaptığı değerlendirmede “Azerbaycan (Bakü) Fiziki Ticaret Heyeti olarak Türkiye’den 19 firma ve 22 katılımcıdan oluşan birçok sektörü kapsayan karma bir heyetle birlikte geldiğimiz Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de temaslarımıza başladık. Burada Türkiye Azerbaycan İş Formunu gerçekleştirdik. Her iki ülkenin yüksek ticari potansiyeli olduğunu, dost ve kardeş iki ülkenin arasındaki karşılıklı ticaret hacminin geliştirilmesi gerektiğini, Azerbaycan’ın Türkiye’den ihraç edilen ürünlere yönelik uyguladığı yüksek verginin kaldırılmasıyla iki ülke arasındaki iş hacminin de artacağını ilgili muhataplarımıza aktardık. Umuyorum ki önümüzdeki süreçte Azerbaycan’la kardeşliğimiz gibi ticaretimiz de istenilen noktaya gelecektir” dedi.

Azerbaycan'ın ulusal basın kuruluşlarına da ziyaretle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Kaplan ziyaretin verimli geçtiğini sözlerine ekledi. Azerbaycan (Bakü) Fiziki Ticaret Heyeti Azerbaycan’da ki temaslarını 14 Ekim 2021 tarihine kadar sürecek.

