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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tek testle grip mi covid 19 mu olduğunu öğrenin

İHA

Tek testle grip mi covid 19 mu olduğunu öğrenin

Grip mi yoksa Covid19 mu olduğu konusunda endişe yaşayanlar artık Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’nde yapılan test ile hastalığının ne olduğunu öğrenebilecek.
Havaların soğumasıyla birlikte ateş, halsizlik, kas ağrısı, boğaz ağrısı, burun akıntısı gibi şikayetleri bulunanlar koronavirüs şüphesiyle hastanelere akın ediyor. İki hastalığın belirtileri çok benzediği için grip mi yoksa koronavirüs mü olduğu konusunda endişe yaşayanlar artık Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’nde tek bir test ile hastalığının ne olduğunu kısa sürede öğrenebilecek. Bu test, hastanede yapılacağı gibi hastanenin özel aracı ile istenirse ev ve iş yerlerine gidilip test yapılabilecek. Tanıların daha erken dönemde konulmasını sağlayacak olan bu hizmetin koronavirüs ile mücadelede de etkin bir rol oynayacağı tahmin ediliyor.
Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Belgin İkidağ, yapılan tes hakkında bilgiler vererek, ''Koronavirüsün belirtileri grip virüsü ile benzerlik göstermektedir. Ateş, halsizlik, kas ağrısı, boğaz ağrısı, burun akıntısı gibi şikayetleri grip vakalarında görebiliyoruz. Aynı zamanda bunu COVID19 hastalığında da görebilmekteyiz. Bu durum salgının başından bu yana vatandaşların sürekli endişeye kapılmasına neden oluyor. COVID19 ve grip hastalığında bulaşıcılık yolları da aynı. Bu yüzden kolaylıkla birbirine karıştırılabilmektedir. Uzun süreli geçmeyen öksürük, koku ve tat almanın bozulması, yüksek ateş ve şiddetli vücut ağrıları koronavirüsü diğer hastalıklardan ayıran belirgin özellikler arasında yer alıyor. Koronavirüsü gripten ayıran en önemli nokta çok hızlı şekilde akciğerlere indiği için zatürreye neden olabilmesi. Grip ve koronavirüs belirtilerinin sıkça karıştırıldığı bu dönemde insanlar en ufak rahatsızlıkta endişeye kapılıyor. Hastanemizde artık yaptığımız bir test ile bu endişeye son veriyoruz. Özellikle koronavirüs hastalığı çocuklarda çoğunlukla asemptomatik geçiyor. Aileler çocuklarının grip ya da COVİD19 geçirip geçirmediğini bu test ile öğrenebilecek. Aile içinde yaşlı ve hastalıkları olan bireyler varsa, koronavirüs hastalığını daha ağır geçirme riski bulunan bu kişiler de bir anlamda korumuş olacak. Bu test, hastanede yapılacağı gibi hastanenin özel aracı ile istenirse ev ve iş yerlerine gidilip test yapılabilecek. Tanıların daha erken dönemde konulmasını sağlayacak olan bu hizmetle koronavirüs ile mücadelede de etkin bir rol oynanacak'' diye konuştu
''Belirtiler varsa bir uzmana başvurun''
Koronavirüs ile gribe aynı anda yakalanmanın mümkün olduğunu ve bunun bazı hastalarda tehlikeli sonuçlara neden olabileceğine dikkat çeken Gaziantep Özel Anka Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Nagihan Demir ise, “Kış aylarında sosyal mesafeye ve kurallara çok daha fazla uymamız gerekiyor. Virüse yakalanmamak için kalabalık ve kapalı ortamlarda mümkün olduğu kadar bulunulmamalı. Bulunmak zorunda kalınırsa sosyal mesafe korunmalı, hasta kişilerden uzak durulmalı. Belirtiler görüldüğünde bir sağlık kuruluşuna başvurup test yaptırarak gribe mi koronavirüse mi yakalandığınızı netleştirmeniz önemli. Mevsim değişimi ile birlikte özellikle çocuklarda solunum yolu enfeksiyonları artmaya başladı. İnfluenza (grip) covid vaksları ile birlikte RSV enfeksiyonlarını da solunum yolu enfeksiyonu olarak çocuklarda sık görmekteyiz. Bu sebeple biz hastanemizde İnfluenzacovid 19RSV etkenlerini aynı anda çalışabilecek altyapıyı hazırladık ve çalışmaya başladık'' diye konuştu.

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