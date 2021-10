''Merhamet Eli'' yetim ve öksüzlerin bozulan psikolojilerine de dokunacak

Şehitkamil Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ekonomik destek sağlamak amacıyla başlatılan Merhamet Eli projesinin kapsamı imzalanan protokolle genişletildi. İmzalanan prokolle daha önceden her türlü maddi ihtiyacı karşılanan yetim, öksüz çocuklar ile ailelerine psikolojik destek de verilecek.

Şehitkamil Belediyesi tarafından projelerin daha etkin ve verimli sürdürülmesi amacıyla imzaladığı iş birliği protokollerine bir yenisi daha eklendi. Şehitkamil Belediyesi tarafından ilçede bulunan itiyaç sahibi çocuklar ve ailelerine maddi destek amacıyla hayata geçirilen projenin kapsamı Şehitkamil Kaymakamlığı önderliğinde yürütülen çalışma ile genişletilerek, yetim ve öksüzler ile ailelerine psikolojik destek verilecek. Merhamet Eli Ortak Hizmet Projesi İş Birliği protokolünün imza törenine ise Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nun yanı sıra Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı ve Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Fatma Coşkun katıldı. Protokol ile Şehitkamil ilçesinde ikamet eden eşi vefat etmiş yetim veya öksüz çocukların yaşadığı ailelerin psikolojik olarak desteklenmesi, yetim annelerinin ve çocukların seminerler yoluyla bilinçlendirilmesi, acil desteğe ihtiyacı olan yetim çocukların birebir takiplerinin yapılması gibi hizmetlerin verilerek, daha sağlıklı, huzurlu ve mutlu aile ve toplum yapısına ulaşılması hedefleniyor.

''3 bin 800 bireyle birebir ilgileniyoruz''

İmzalanan protokol sonrası açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, şuanda ilçede bulunan 3 bin 800 birey ile yakından ilgilendiklerini belirterek, ''Öncelikle Yetim Koordinasyon Merkezimizde görev yapan tüm arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Onlar çalıştıkları bu sistem içerisinde görmüş oldukları eksiklikleri giderebilmek adına bizim gündemimize getiriyorlar. Normal şartlarda 3 bin 800 bireyimizle birebir ilgileniyoruz. Özellikle çocuklarımızın eğitimi, giyim kuşamı, sosyal ve kültürel etkinlikleri noktasında birebir ilgileniyoruz. Yine onların anneleriyle ilgili olarak, onların kişisel gelişimini tamamlamak adına eğitimlerini veriyoruz. Aile merkezlerimizde onların aynı zamanda meslek sahibi olması noktasında destek veriyoruz. Fakat arkadaşlarımız, saha çalışmaları sırasında gördükleri bir noktada bu çocuklarımıza psikososyal destek noktasında biraz daha farklı bir boyutta işin ilmi yönünden yaklaşılmasını hayata geçirmemizin gerektiğini belirtince, bu konuda Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimliği ile irtibata geçtik. Sağ olsun onlar da bu projeye destek verdiler. Biz, her şeyi bilmek durumunda değiliz. Fakat bileni bilmekle mükellefiz. Bu konunun uzmanı olan sağlık çalışanlarımıza, Başhekimimizin şahsında ben tüm çalışanlara teşekkür ediyorum. Bundan sonra çocuklarımızın psikolojik meseleleri olduğunda veya annelerimizin sağlık problemi, çocuklarımızın sağlık problemi olduğunda, onlar da bu paydaşlıkla birlikte bu meselelerde çözüm üretmiş olacaklar. Birlikten kuvvet doğar, inşallah biz bu şekildeki birlikteliklerimizi devam ettireceğiz. Bu çocuklar bizim çocuklarımız, kendi evlatlarımızdan ayırt etmeden, hanım kardeşlerimizi kendi kardeşlerimiz gibi görüp onların hayat kalitesini yukarıya çıkarmaya gayret gösteriyoruz' dedi.

İmzalanan protokol sonrası açıklamada bulunan Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı ise, ''Şehitkamil Belediyemize ile Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimliği ile yapılan olan protokol ile öksüz ve yetim çocuklarımıza yönelik sağlık hizmetlerinin kalitesinin daha da iyileştirilmesi amaçlanıyor. Bütün kurumlarımız, öksüz ve yetim çocuklarımıza büyük bir şefkat, büyük bir sevgi ile yaklaşmaya çalışıyorlar ve büyük bir hassasiyet var. Gaziantep’te de daha büyük bir hassasiyet var. Şehitkamil’de de kurumlarımızın yanında Şehitkamil Belediyemiz, Yetim Koordinasyon Merkezi oluşturmuş ve bu merkezde de çocuklarımız birebir takip ediliyor. Yani birebir ihtiyaçları takip ediliyor. Hem maddi anlamda hem de manevi anlamda öksüz ve yetim çocuklarımıza, ailelerimize gerekli psikososyal destek ve maddi destek sağlanıyor. Bu önemli. Çünkü çocuklarımızın ihtiyaçları zamanında giderilmesi lazım, onların da hiçbir şeyden eksik kalmaması lazım. Bunun yanında da eğitimdir, sosyal konulardır ve diğer konularda desteklenmesi gerektiği gibi aynı şekilde sağlık alanında da desteklenmesi gerekiyor. Bu yapılan protokol ile hem belediyemizin koordinasyonunda hastanemiz ile sürekli irtibatlı olunacak hem de yetim çocuklarımızın aileleri ve 18 yaşın altındaki çocuklarımızın burada yakinen tedavileri takip edilecek. Bu anlamda çocuklarımıza psikososyal desteği de sağlanacak. Ben protokolün hayırlı olmasını diliyorum'' ifadelerini kullanddı.

Sağlığın önemine dikkat çeken Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Fatma Coşkun ise ''Birey, hem fizyolojik hem de psikolojik olarak sağlıklı olursa topluma düzgün bir şahıs olarak kazandırılacağı için yetimlerimiz konusunda hassasiyeti olan belediyemizle bir işbirliği yapmaya karar verdik. Hastalarımızın, belediyemizin maddi ve manevi imkanları ya da bize ulaştırdığı hastalar konusunda da ilmi olarak üzerimize düşen görev neyse bu konuda destek olabileceğimizi ilettik. Belediye Başkanımız ve Kaymakamımıza, bize böyle bir fırsatı sundukları için teşekkür ediyorum. Sağlıklı bir bireyin topluma çok kazançlı olacağını ve bu bireyin zaten gönlündeki eksiklik ya anne ya baba kalbiyle olan eksiklikte yerini dolduramayacağını biliyoruz. Ama yanında olabiliyorsak, psikolojik, sosyal ve fizyolojik olarak her türlü ihtiyacında başhekimlik olarak yerini doldurabiliyorsak üzerimize düşen görevi yapmış oluyoruz diye mutluluk duyuyoruz. Ben Kaymakamımıza ve Başkanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki süreçlerde yeni projelerde birlikte çalışma imkanı buluruz'' diye konuştu.

