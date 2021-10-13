Hafif ticari araç traktöre çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Kılıçdaroğlu: Hiç kimse ilk 4 maddeye dokunamaz

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Kadir GÜNEŞAhmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te hafif ticari aracın traktöre çarptığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Karkamış ilçesinde meydana geldi. Ümit Düştü yönetimindeki 45 MC 9133 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Murhaf Elsilo yönetimindeki 27 P 2478 plakalı traktöre çarptı. Kazada sürücüler ve hafif ticari araçta bulunan Seda Düştü ve Lütfiye Can (54) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ambulanslarla Karkamış Devlet Hastanesi´ne kaldırılan yaralılardan Lütfiye Can (54) doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Lütfiye Can'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ,Ahmet ATMACA

2021-10-13 12:12:33



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.