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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep Savunma Sanayi Tedarikçi Zirvesi başladı

İHA

Gaziantep Savunma Sanayi Tedarikçi Zirvesi başladı

Savunma Sanayi Başkanlığı(SBB), Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) işbirliğinde Gaziantep Savunma Sanayi Tedarikçi Zirvesi başladı. Zirvede Gaziantep sanayisinin savunma sanayi alanında üretim yapması ve kapasitesinin arttırılması için neler yapılması gerektiği konuşulacak.

Türkiye’nin sanayi alanında önemli şehirlerinden biri olan Gaziantep’te 1314 Eylül tarihlerinde sürecek olan Gaziantep Savunma Sanayi Tedarikçi Zirvesi başladı. Savunma Sanayi Başkanlığı, Gaziantep Sanayi Odası ve İpekyolu Kalkınma Ajansı işbirliğinde düzenlenen zirvede Gaziantep sanayisinin savunma sanayi alanında üretim yapması ve kapasitesinin arttırılması için yol haritası belirlenecek. Teknik çalışmaların yapılacağı zirvede; ne üretileceği, kiminle üretileceği ve ne kadar üretileceği hakkında sunumlar yapılacak. Divan Otelde düzenlenen zirveye Gaziantep Valisi Davut Gül, Savunma Sanayi Başkanlığı Sanayileşme Daire Başkanı Murat Çizgel, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz ve çok sayıda savunma sanayi alanında üretim yapan şirket temsilcisi katıldı.

“Savunma sanayide üretim yapmak ve bize üretim kültürü getirmesini arzuluyorum”
Zirveyle birlikte Gaziantep’in savunma sanayi alanında üretim yapmasını ve üretim kültürünün arttırılmasını arzuladıklarını ifade eden GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, “Gaziantep sanayisinin teknolojik dönüşümü konusunda ilimizin savunma sanayi sektöründe üretim yapma kapasitesinin arttırmak ve sanayimizin katma değerli üretim yapmasını sağlamak amacıyla Gaziantep Sanayi Odası olarak geçmişten bugüne birçok çalışmalar yaptık. Bu çalışmalar neticesinde öncelikle bizleri bugün yalnız bırakmayan taraflara çok teşekkür ediyorum. Gaziantep sanayisini hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Gaziantep sanayisinin gelişmesi konusunda başta Savunma Sanayi Başkanlığı olmak üzere vakıf şirketleri de desteklerini verdiler ve vermeye de devam edecekleri inancındayım. Gaziantep Sanayi Odası olarak bugüne kadar birçok ilki gerçekleştirdik ve birçok alanda hep zirveye çıktık. Savunma sanayide üretim yapmak ve bize üretim kültürü getirmesini arzuluyorum. Şehir olarak en rekabetçi şehiriz diyoruz ama bunun sürdürülebilir olması lazım. Evet, en rekabetçi şehir olabiliriz ama eğer bilimle, kültürle bunu desteklemezsek bu rekabetçiliğimiz bir yerden sonra kalmayacaktır. Çünkü bizi bu konuda geçecekler var. Bu anlamda yardımlarını esirgemeyen başından bu yana bizlere destek veren Gaziantep Valimize, Savunma Sanayi Başkanlığına ve Daire Başkanına teşekkür ediyor. Zirvemizin hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

“Gaziantep’i savunma sanayide hak ettiği noktaya hep birlikte getirelim”
Gaziantep’in Kurtuluş Savaşı döneminde gösterdiği direnişle savunma şehri olduğunu ve savunma sanayi anlamında üretimler yaptığını belirten İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz, Gaziantep’in savunma sanayi anlamında hak ettiği noktaya getirilmesi gerektiğinin altını çizerek, ''Bugün yapacağımız toplantının ilk olması çok önemli. İnşallah hayırlara vesile olur. Gaziantep olarak üretim, istihdam ve ihracat çalışmalarımızla Türkiye’nin güzide şehirlerinden birisiyiz. Bundan sonraki amacımız Gaziantep’in yüksek teknolojili ürünlerde de üretim yapmasını sağlamak, medikal sanayi konusunda Türkiye’nin en gelişmiş şehirlerinden biri yapmak ve uluslararası ticarette rekabet edebilecek avantajı sağlamaktır. Bu konuda bizlere liderlik eden Gaziantep Valimizin öncülüğünde çok önemli çalışmalar yaptık. Öncelikle teknik olarak analizlerimizi bitirdik sonra Savunma Sanayi Başkanlığımızın, vakıf şirketlerimizin ve diğer özel savunma şirketlerimizin desteğiyle birlikte farklı etkinliklerle ilimizin savunma sanayi ekosistemini güçlendirmeye yönelik faaliyetleri yapmaya devam ediyoruz. Aslında Gaziantep bir savunma, direniş şehridir. Bunu da Kurtuluş Savaşında Milli Mücadele Döneminde inşa ettiğimiz İmalatı Harbiye ile verdiğimiz 6 bin 317 şehitle kanıtlamış bir şehiriz. Aslında mevcut bir savunma sanayi altyapısı Milli Mücadele Döneminde ecdadımız tarafından şehrimizde atılmış. İşte Gaziantep böyle bir şehir. O dönemlerde imkansızlıklar içerisinde zoru başarıp 6 bin 317 şehit vererek şehrimizi düşman işgalinden kurtaran atalarımıza layık olmak adına bugün ki teknolojik imkanları daha iyi kullanıp bu konuda büyük başarılar elde etmek bizim boynumuzun borcudur. Gaziantep; üst yönetimiyle, insan kaynağıyla, sanayicisiyle ve altyapısıyla başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Yeter ki kümelenelim, üniversitesanayi işbirliklerimizi geliştirelim, hedeflerimizi doğru koyalım ve Gaziantep’i savunma sanayide hak ettiği noktaya hep birlikte getirelim” ifadelerini kullandı.

“Zirvemizin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum”
Düzenlenen zirvenin hayırlı olmasını dileyen ve Gaziantep’in savunma sanayi anlamında üretim yapma potansiyelinin çok fazla olduğunu vurgulayan Gaziantep Valisi Davut Gül, “Yaklaşık iki buçuk sene önce Cumhurbaşkanımızın ilimize bir ziyareti olmuştu. Ziyarette Gaziantep’in savunma sanayi ve medikal sanayide kümelenmesi gerektiğini kendisine arz ettiğimizde bu konu hakkında çalışma yapmamız konusunda bizleri talimatlandırmıştı. O süreçte birçok yere gittik. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına ve Savunma Sanayi Başkanlığına gittik. Milletvekillerimize ve paydaşlarımızla istişarelerde bulunduk. Gaziantep Sanayi Odamız ve İpekyolu Kalkınma Ajansımızın çalışmalarıyla süreç başladı. Daha önce TEKNOFEST dönemi başta olmak üzere savunma sanayinin en üst düzeydeki yöneticileri şehrimize geldiler. Bugün yapılan etkinlik ise daha somut ve daha olgunlaşmış bir çalışma olacak. Özetle teknik bir çalışma olacak ne üretileceğine, kiminle üretileceğine ve ne kadar üretileceğine dair taraflar bu konular hakkında konuşacak. Bizim Gaziantep olarak potansiyelimiz çok fazla. Şu anda beklenilen savunma sanayi konusunda üretim yapabilecek olan sanayicilerimizin kapasitelerinin geliştirilmesi ve farklı ürünlerin üretilmesinin şehrimizde üretilmesinin sağlanması. Emeği geçenlere teşekkür ediyor zirvemizin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.
Konuşmaların ardından Savunma Sanayi Başkanlığı Sanayileşme Daire Başkanı Murat Çizgel ise savunma sanayi anlamında yapılanlar ve yapılacaklar hakkında sunum yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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