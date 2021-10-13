Gönül akademisi projesi öğrencileri oyun ve sporla buluşturdu Önce öğren sonra eğlen projesine ilkokullarından büyük ilgi

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda Gaziantep modeli ile hayata geçirilen “Gönül Akademisi Projesi” kapsamında, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, “Önce Öğren Sonra Eğlen” etkinliğine katılan öğrencileri ziyaret etti.

Şehitkamil Belediyesi, “Önce Öğren Sonra Eğlen” etkinliğiyle 4 10 yaş aralığındaki binlerce minik öğrenciyi oyun, spor ve eğlenceli etkinliklerle buluşturmayı sürdürüyor. Gaziantep’te dezavantajlı bölgelerde yaşanan sorunların çözülmesi ve sosyal yapının iyileştirilmesi amacıyla Gaziantep Valiliği Koordinasyonunda yürütülen “Gönül Akademisi Projesi” kapsamında gerçekleştirilen eğitim ve etkinlikler esnasında minik katılımcılar bir yandan oyunlar oynayarak bol bol hareket ederken bir yandan da beceri koordinasyon parkurlarında yeteneklerini sergileme fırsatı elde ediyorlar.

Yetenek taramaları yapılıyor

Gönül Akademisi Projesi Kapsamında gerçekleştirilen Önce Öğren Sonra Eğlen etkinliğinde yetenek taramalarının gerçekleştirildiğini ifade eden Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, ziyaret sonrasında yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti:

“Şehitkamil Belediyemiz, Gönül Akademisi Projesi kapsamında ilçemizde tespit edilen 30

pilot okulda öğrenim gören öğrencilerimizi kültürel, sosyal ve sportif etkinliklerle buluşturuyor. Özellikle İlkokul çağındaki çocuklarımıza yönelik gerçekleştirilen Önce Öğren Sonra Eğlen etkinliğinde miniklerimiz bir yandan erken yaşta spor yapma alışkanlığı kazanırken bir diğer yandan da yetenek taramalarına katılarak farklı branşlarda eğitimlere yönlendiriliyor. Gerçekleştirilen çalışmalardan dolayı başta Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

“Çocuklarımıza eşit imkan sağlıyoruz”

Etkinlikler esnasında minik öğrencilerin oyunlarına eşlik eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, gerçekleştirilen tüm çalışmalarda çocuklara ve gençlere eşit imkanlar sunduklarını ifade etti. Başkan Fadıloğlu, “Belediyecilik alanında yürüttüğümüz tüm faaliyetlerde olduğu gibi bilim, eğitim, kültür, sanat ve spor alanında gerçekleştirdiğimiz tüm çalışmalarda da çocuklarımıza ve gençlerimize eşit imkanlar sağlıyoruz. Şu anda içerisinde bulunduğumuz İbrahimli Spor Merkezinden her dönem binlerce birey yararlanıyor. İmkanlar dahilinde taşımalı sistemle farklı mahallelerde ikamet eden çocuklarımızı da bu merkezlerimize taşıyarak faaliyetlerden yararlanmalarını sağlıyoruz. Kurumlar arası işbirliğiyle yürütülen Gönül Akademisi Projesi Kapsamında öğrencilerimize yönelik eğitimler ve sosyal faaliyetler devam edecek. Çalışmalarda emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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