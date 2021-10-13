Bakımdan geçirilen yurt yeniden faaliyete geçirildi

Gaziantep'in Araban ilçesinde bulunan ve bakımdan geçirilen kız öğrenci yurdu, çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden faaliyete geçirildi.

Gazaintep'in Araban ilçesinde 20102011 öğretim yılında açılan ve 197 öğrencisi bulunan Araban Meslek Yüksekokulu'nda eğitim gören 122 kız öğrencinin kaldığı yurt, Gaziantep Valisi Davut Gül’ün onayı ve Araban Kaymakamlığı ile Araban Belediyesi tarafından yürütlen çalışma ile onarımdan geçirildi.

Turgut Özl Mahallesi'nde yer alan ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki yurt, çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden faaliyete geçirildi. Araban Kaymakamı Ömer Sevgili, Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, GAÜN Araban Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Muhittin Doğan ile Araban İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karayılan ile birlikte yeniden açılan yurdu ziyaret ederek, yurdun son durmunu yakından gördü.

Kaymakam Sevgili ve berberindekiler, yurttaki öğrencilerle bir araya gelerek, bir süre sohbet etti. Kaymakam Sevgili, yurdun yeniden hizmete açılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, ''Siz bize emanetsiniz, ailelerinizin gözü arkada kalmasın'' dedi.

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru ise, yurt ziyareti ile ilgili yaptığı değerlendirmede, ''Yurdumuz gayet güzel oldu. Kız öğrencilerimiz için tahsis edilen yurdumuzu ziyaret ederek, hem yurdun hem de öğrencilerimizin durumunu yerinde gördük. Öğrencilerimizin sorun ve taleplerini dinledik'' diye konuştu.

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