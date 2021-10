GAÜN topluluk tanıtımı ve üye kabulü etkinliğine yoğun ilgi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığında faaliyet gösteren öğrenci toplulukları tanıtım ve üye kayıtları etkinliği yapıldı. Merkezi Yemekhane önünde gerçekleştirilen etkinliğe öğrenciler büyük ilgi gösterdi.

Öğrenci kulüp ve topluluklarının ‘tanıtım ve üye kayıt günleri’ kapsamında açılan stantları ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın, öğrenci topluluklarının faaliyetleri hakkında bilgi alarak öğrencilerle sohbet etti. Prof. Dr. Özaydın, öğrencilerin, kulüp ve topluluklara kayıt yaptırarak üniversiteye uyum süreçlerini hızlandıracağını ve çeşitli organizasyonlarda görev alarak sosyalleşme imkanı bulacaklarını söyledi.

“Öğrencilerden gelen projeleri destekleyeceğiz”

Gaziantep Üniversitesi’nde çok sayıda öğrenci topluluğu olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Özaydın, öğrencilerin sosyokültürel ve mesleki açıdan kendilerini geliştirmek için kulüp ve toplulukların bir fırsat olduğunu ifade ederek, “Öğrencilere bir gününüzü 3’e ayırın önerisinde bulunuyorum. 8 Saat ders çalışın, 8 saat sosyal aktivitelerde bulunun ve kalan 8 saati de uykuya ayırın. Z kuşağı, bildiğiniz gibi dijital platformları sık takip ediyor, amacımız öğrencilerin teknolojiyi kullanarak katma değer üretmelerinde katkı vereceğiz. Bu da ülkemizi başka yere getirecektir. Üniversiteler öğrencileri geleceğe hazırlar, öğrencilerimiz de bizim geleceğimiz. Geleceğe hazırlarken öğrencilere aktarılan teorik bilgiler yanında sosyal hayata adaptasyonu sağlayacak 50 aktif topluluğumuz var. Hayatın her alanında çocukları geleceğe hazırlamak ve onların toplumsal duyarlılık yönlerini canlandırmak için topluluk sayılarını daha da arttıracağız. Öğrencilerden gelen projeleri her yönüyle destekleyeceğiz. Her öğrencinin bir topluluğa üye olmasını arzu ediyorum. Eğer mevcut topluluklardan öğrencilerin ilgisini çeken yoksa yeni bir topluluk oluşturmalarına teşvik edeceğiz. Öğrencileri ilgi alanlarına göre üye olurlarsa faydalı olacaktır. Öğrenci toplulukları eğitimin bir boyutudur. Öğrenci toplulukları çocukların yeteneklerini ortaya çıkacaktır. Öğrencilerin kariyer plan basamaklarını öğretebilirsek en önemli eğitimi vermiş oluruz. Öğrenci topluluklarına her türlü desteği vereceğimize söz veriyorum. Etkinliği düzenleyen takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

“Öğrenci topluluklarını önemsiyoruz”

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Yumrutaş ise öğrencilerin moral ve motivasyonlarını arttırmak için öğrenci toplulukların düzenlemiş olduğu bilim, sanat, kültürel ve diğer faaliyetlerini önemsediklerinin altını çizerek, “Topluluklar neler yaptıklarını yeni gelen öğrencilerimize sergileyerek tanıttılar. Yaptıkları faaliyetleri bizlere anlattılar. Öğrenci toplulukların yaptıkları işleri öğrencilerden dinleyerek eksikliklerinin olup olmadığı hususunda bilgilerimiz oldu. Topluluklar ürettiklerini ileriki bir tarihte organize ederek sergilemek noktasında bir faaliyette bulunacağız. Öğrenci toplulukları öğrencilerin sosyal hayata girmeleri, iletişim noktasında aralarında kaynaşmalarını sağlıyor. Öğrenci topluluklarını önemsiyoruz ve yapacakları çalışmaları destekleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Öğrenci topluluklarına katılın

Gastronomi Bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi Deniz Şahin ise arkadaşlarını öğrenci topluluklarına üye olma önerisinde bulanarak, “Üniversitemizin öğrenci toplulukları aktif olarak çalışmaktadır. Başta Müzik Topluluğu olmak üzere 4 yıldır topluluk faaliyetlerinde gönüllü olarak yer almaktayım. Öğrenci topluluklarında sosyalleşmenin yanı sıra topluluk çalışmalarından keyif ve verim alıyorum. Üniversitemizin öğrenci topluluklarına katılmanızı ve keyifli anların tadını çıkarmanızı diliyorum” diye konuştu.

QR kod taramasıyla üye kaydının yapıldığı tanıtım etkinliği 14 Ekim'e kadar devam edecek.

