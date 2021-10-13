GAÜN topluluk tanıtımı ve üye kabulü etkinliğine yoğun ilgi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GAÜN topluluk tanıtımı ve üye kabulü etkinliğine yoğun ilgi

İHA

GAÜN topluluk tanıtımı ve üye kabulü etkinliğine yoğun ilgi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığında faaliyet gösteren öğrenci toplulukları tanıtım ve üye kayıtları etkinliği yapıldı. Merkezi Yemekhane önünde gerçekleştirilen etkinliğe öğrenciler büyük ilgi gösterdi.
Öğrenci kulüp ve topluluklarının ‘tanıtım ve üye kayıt günleri’ kapsamında açılan stantları ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın, öğrenci topluluklarının faaliyetleri hakkında bilgi alarak öğrencilerle sohbet etti. Prof. Dr. Özaydın, öğrencilerin, kulüp ve topluluklara kayıt yaptırarak üniversiteye uyum süreçlerini hızlandıracağını ve çeşitli organizasyonlarda görev alarak sosyalleşme imkanı bulacaklarını söyledi.
“Öğrencilerden gelen projeleri destekleyeceğiz”
Gaziantep Üniversitesi’nde çok sayıda öğrenci topluluğu olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Özaydın, öğrencilerin sosyokültürel ve mesleki açıdan kendilerini geliştirmek için kulüp ve toplulukların bir fırsat olduğunu ifade ederek, “Öğrencilere bir gününüzü 3’e ayırın önerisinde bulunuyorum. 8 Saat ders çalışın, 8 saat sosyal aktivitelerde bulunun ve kalan 8 saati de uykuya ayırın. Z kuşağı, bildiğiniz gibi dijital platformları sık takip ediyor, amacımız öğrencilerin teknolojiyi kullanarak katma değer üretmelerinde katkı vereceğiz. Bu da ülkemizi başka yere getirecektir. Üniversiteler öğrencileri geleceğe hazırlar, öğrencilerimiz de bizim geleceğimiz. Geleceğe hazırlarken öğrencilere aktarılan teorik bilgiler yanında sosyal hayata adaptasyonu sağlayacak 50 aktif topluluğumuz var. Hayatın her alanında çocukları geleceğe hazırlamak ve onların toplumsal duyarlılık yönlerini canlandırmak için topluluk sayılarını daha da arttıracağız. Öğrencilerden gelen projeleri her yönüyle destekleyeceğiz. Her öğrencinin bir topluluğa üye olmasını arzu ediyorum. Eğer mevcut topluluklardan öğrencilerin ilgisini çeken yoksa yeni bir topluluk oluşturmalarına teşvik edeceğiz. Öğrencileri ilgi alanlarına göre üye olurlarsa faydalı olacaktır. Öğrenci toplulukları eğitimin bir boyutudur. Öğrenci toplulukları çocukların yeteneklerini ortaya çıkacaktır. Öğrencilerin kariyer plan basamaklarını öğretebilirsek en önemli eğitimi vermiş oluruz. Öğrenci topluluklarına her türlü desteği vereceğimize söz veriyorum. Etkinliği düzenleyen takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.
“Öğrenci topluluklarını önemsiyoruz”
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Yumrutaş ise öğrencilerin moral ve motivasyonlarını arttırmak için öğrenci toplulukların düzenlemiş olduğu bilim, sanat, kültürel ve diğer faaliyetlerini önemsediklerinin altını çizerek, “Topluluklar neler yaptıklarını yeni gelen öğrencilerimize sergileyerek tanıttılar. Yaptıkları faaliyetleri bizlere anlattılar. Öğrenci toplulukların yaptıkları işleri öğrencilerden dinleyerek eksikliklerinin olup olmadığı hususunda bilgilerimiz oldu. Topluluklar ürettiklerini ileriki bir tarihte organize ederek sergilemek noktasında bir faaliyette bulunacağız. Öğrenci toplulukları öğrencilerin sosyal hayata girmeleri, iletişim noktasında aralarında kaynaşmalarını sağlıyor. Öğrenci topluluklarını önemsiyoruz ve yapacakları çalışmaları destekleyeceğiz” ifadelerini kullandı.
Öğrenci topluluklarına katılın
Gastronomi Bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi Deniz Şahin ise arkadaşlarını öğrenci topluluklarına üye olma önerisinde bulanarak, “Üniversitemizin öğrenci toplulukları aktif olarak çalışmaktadır. Başta Müzik Topluluğu olmak üzere 4 yıldır topluluk faaliyetlerinde gönüllü olarak yer almaktayım. Öğrenci topluluklarında sosyalleşmenin yanı sıra topluluk çalışmalarından keyif ve verim alıyorum. Üniversitemizin öğrenci topluluklarına katılmanızı ve keyifli anların tadını çıkarmanızı diliyorum” diye konuştu.
QR kod taramasıyla üye kaydının yapıldığı tanıtım etkinliği 14 Ekim'e kadar devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakımdan geçirilen yurt yeniden faaliyete geçirildi
YEREL HABERLER Bakımdan geçirilen yurt yeniden faaliyete geçirildi
Gaziantep’teki trafik kazaları kameralarda
YEREL HABERLER Gaziantep’teki trafik kazaları kameralarda
Hayat dolu buluşmalar eğitimi yapıldı Yetim anneleri eğitimlerini tamamlayarak sertifikalarını aldı
YEREL HABERLER Hayat dolu buluşmalar eğitimi yapıldı Yetim anneleri ...
Gaziantep'te kazalar, mobese kameralarında
YEREL HABERLER Gaziantep'te kazalar, mobese kameralarında
Gönül akademisi projesi öğrencileri oyun ve sporla buluşturdu Önce öğren sonra eğlen projesine ilkokullarından büyük ilgi
YEREL HABERLER Gönül akademisi projesi öğrencileri oyun ve sporla ...
Gaziantep'te 'Savunma Sanayii Tedarikçi Zirvesi' düzenlendi
YEREL HABERLER Gaziantep'te 'Savunma Sanayii Tedarikçi Zirvesi' ...
GTB TOBB Akreditasyon Denetimini “A” sınıfı akredite borsa statüsüyle tamamladı GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı: “Üyelerimize dünya standartlarında sunduğumuz kaliteli hizmet anlayışımızı akreditasyon denetimleriyle bir kez daha tescillemiş olduk” “Borsamız, A-sınıfı akredite borsa olarak girdiği üçüncü dönem akreditasyon denetiminde de yine A-sınıfı borsa olma başarısı gösterdi” “Başarıda emeği geçen tüm yönetim kurulu ve meclis üyelerimiz ile personellerimizi gönülden kutluyorum”
YEREL HABERLER GTB TOBB Akreditasyon Denetimini “A” sınıfı akredite ...
Kuru meyve ihracatında yüzde 43'lük artış oldu Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz: ''Yılsonu ihracat hedefi 300 milyon dolar" ''İhracatta yüzde 43 artış sağladık"
YEREL HABERLER Kuru meyve ihracatında yüzde 43'lük artış ...
''Nerede Kalmıştık'' projesinin tanıtım toplantısı gerçekleşti
YEREL HABERLER ''Nerede Kalmıştık'' projesinin tanıtım toplantısı ...
Gaziantep İl Hayvan Koruma Kurulu toplandı
YEREL HABERLER Gaziantep İl Hayvan Koruma Kurulu toplandı
Gaziantep Savunma Sanayi Tedarikçi Zirvesi başladı
YEREL HABERLER Gaziantep Savunma Sanayi Tedarikçi Zirvesi başladı
17 yaşındaki genç, motosikletiyle yaptığı kazada hayatını kaybetti
YEREL HABERLER 17 yaşındaki genç, motosikletiyle yaptığı kazada ...
Motosikletle otomobile çarpan liseli Enes, kurtarılamadı
YEREL HABERLER Motosikletle otomobile çarpan liseli Enes, ...
Hafif ticari araç traktöre çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Hafif ticari araç traktöre çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Feci kazada hayatını kaybeden kadının cenazesi ailesine teslim edildi
YEREL HABERLER Feci kazada hayatını kaybeden kadının cenazesi ...
''Merhamet Eli'' yetim ve öksüzlerin bozulan psikolojilerine de dokunacak
YEREL HABERLER ''Merhamet Eli'' yetim ve öksüzlerin bozulan ...
Tek testle grip mi covid 19 mu olduğunu öğrenin
YEREL HABERLER Tek testle grip mi covid 19 mu olduğunu öğrenin
Türkiye Azerbaycan İş Forumu Bakü’de başladı
YEREL HABERLER Türkiye Azerbaycan İş Forumu Bakü’de başladı
GAİB Koordinatör Başkanı Kileci, Ekonomi Zirvesi'nde konuştu: ''İhracatta kalıcı başarı için çevreci ürünlere yönelmeliyiz" ''Bölgesel ve sektörel teşvikler verilmeli" ''Nehir, demir ve deniz yoluna yatırım yapmalıyız"
YEREL HABERLER GAİB Koordinatör Başkanı Kileci, Ekonomi Zirvesi'nde ...
Sanko Üniversitesi'nden menopoz uyarısı Kadın Hastalıkları ve Doğum Azmanı Doç Dr. Ali İrfan Güzel: “Menepoz hastalık değil, kadın yaiamının bir evresidir''
YEREL HABERLER Sanko Üniversitesi'nden menopoz uyarısı Kadın ...
Korkutan orman yangını 5 saatte kontrol altına alındı Ekipler hızla yayılan yangına onlarca farklı noktadan müdahale etti Kaymakam ve jandarma komutanları da söndürme çalışmalarına katıldı Ekipler yangındaki sabotaj ihtimalini de araştırıyor
YEREL HABERLER Korkutan orman yangını 5 saatte kontrol altına ...
Gaziantep'te çıkan yangında 50 dönüm alandaki ağaç zarar gördü
YEREL HABERLER Gaziantep'te çıkan yangında 50 dönüm alandaki ...
Avrupa Birliği Delegasyonundan HKÜ’ye proje ziyareti
YEREL HABERLER Avrupa Birliği Delegasyonundan HKÜ’ye proje ziyareti
Gaziantep'te orman yangını Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangını kontrol altına almak için çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te orman yangını Rüzgarın da etkisiyle ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.