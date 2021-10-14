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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fadıloğlu'ndan, öğrencilere gelecekti kariyerleri ile ilgili tavsiyeler

İHA

Fadıloğlu'ndan, öğrencilere gelecekti kariyerleri ile ilgili tavsiyeler

Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, bir kolejde düzenlenen “Kariyer Günleri” programına katıldı. Başkan Fadıloğlu, hayat tecrübelerinden örnekler sunarak, öğrencilere gelecekteki kariyerleriyle ilgili bazı tavsiyeler verdi.
İlçe genelinde eğitim gören öğrencilerle her fırsatta bir araya gelen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, son olarak özel bir kolej tarafından düzenlenen “Kariyer Günleri” programında 11 ve 12. sınıfı öğrencileriyle buluştu.
''Hayata başarının iki sırrı var''
Programa konuşmacı olarak katılan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, ilk olarak hayat tecrübelerini öğrencilerle paylaştı. Öğrencilere kendi hayatından kesitler anlatarak öğüt veren Başkan Fadıloğlu, başarının iki sırrını ise şöyle anlattı:
''Öncelikle bu tür eğitim kuruluşlarında eğitim aldığınız için çok şanslısınız, bilgiye ulaşmakta çok şanslısınız elinizin altında her türlü imkân var. Geçmişteki negatiflikleri bir tarafa bırakıyoruz, ülkemizin bu imkanlarından bu ülke için neler yapabiliriz, insanlık için neler yapabiliriz onun kaygısını taşıyarak eğitiminizi tamamlamanızı sizden rica ediyorum. Sizden özellikle şunu rica ediyorum, sevdiğiniz ve zevk alacağınız işi yapmaya çalışın. Az önce piyano çalan kardeşimiz, dünya çapında bir piyanist olacaksa, onun önünü açmamız lazım. Hepimiz doktor, mühendis olacak diye bir kural yoktur. Bu toplumun her meslek dalına ihtiyacı var. Allah, hepimizi ayrı bir fıtratta yaratmış, hepimizin birbirinizden üstün olan yönleri var. O üstün olan yönlerimizi parlatıp daha da ileriye taşırsak, işte orda, topluma bir şeyler vermeye başlamış oluruz. Benim açımdan hayatta başarının iki sırrı var. Birincisi hazır olan kazanır, ikincisi ise farklı olan kazanır. Eğer lise birden başlayıp, adım adım hazırlanıp gelmemişsen 12. sınıfa gelmişsin, o sınavda başarılı olman mümkün değil. Hazırlık en önceden başlayacak, adım adım yukarıya çıkacağız. Burada da yarın iş hayatına atıldığınızda, hobiniz var mı, sportif etkinliğiniz var mı, herhangi bir lisansınız var mı, size bunlar sorulacak. Bu açıdan yalnızca akademik başarılarla başarılı olunmaz. Orantılı bir şekilde sosyal hayatımız da olacak, iş hayatımız da olacak, aile hayatımız da olacak. Yarın hayata atıldığımızda da işkolik bir adamın eğer düzenli bir aile yaşantısı yoksa başarılı olması mümkün değil. Bu açıdan öğrencilik hayatınızda da mümkün olduğu kadar sosyalitenizi üst düzeyde tutmaya çalışın, farklılıklarınızı şimdiden geliştirin ki yarın hayata atıldığınızda, o hazırlıklarınız ve farklılıklarınız sizi farklı kılsın ki dilediğiniz gibi bir hayatı yaşayabilesiniz.”
Başkan Fadıloğlu, programın geri kalan bölümünde öğrencilerin sorularını cevapladı. Program sonunda, Kolejin Genel Müdürü Burak Çekilmez tarafından Başkan Fadıloğlu’na çiçek ve teşekkür plaketi verildi.
Başkan Rıdvan Fadıloğlu ise öğrencilere çeşitli hediyeler sundu. Fadıloğlu, daha sonra öğrenciler ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

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