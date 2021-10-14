Görme engelli öğrencilerin bisiklet keyfi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Görme engelli öğrencilerin bisiklet keyfi

İHA

Görme engelli öğrencilerin bisiklet keyfi

Gaziantep'te görme engelli öğrenciler eş pedallı bisikletle tur attı. İlk kez bisiklete binen öğrencilere ayakkabı, kıyafet, çanta ve kırtasiye de hediye edildi.
Dünya Beyaz Bastonlar Günü münasebetiyle Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün katkılarıyla GAP Görme Engelliler İlkokulu ve Ortaokulu’nda görme engelli öğrenciler için “Eş Pedal ile Hayallerimi Gerçekleştiriyorum” etkinliği düzenlendi. Ayrıca öğrencilere ayakkabı, kıyafet ve çanta hediye edildi. Dernek görevlileri tek tek öğrencilerle ilgilenerek, bisiklet sürme deneyimi yaşattı.
Yedi Başak İnsani Yardım Derneği’nin görme engellilerin toplumda farkındalıklarının arttırılması için çok sayıda çalışma yaptığını söyleyen GAP Görme Engelliler İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü Mehmet Yıldız, “Engellilerin önündeki engeller diye sayabileceğimiz eğitim, bakım, rehabilitasyon, istihdam, iş ve toplum hayatına uyumu gibi konuları sayabiliriz. Bu konuların son yıllarda fark edilip, bu engellerin tek tek ortadan kalkması biz engellileri ve engelli ailelerini ziyadesiyle memnun ediyor. Bu konularda Yedi Başak İnsani Yardım Derneği’nin bu önemli katkılarını gerçekten anlatamayız. Yedi Başak İnsani Yardım Derneği’ne ne kadar teşekkür etsek azdır. Onlar bugün burada bizlerle olup çocuklarımıza Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla ayakkabı, çanta yardımı, kıyafet ve kırtasiye yardımı yaptılar. Aynı zamanda çok güzel bir farkındalığa imza atmak için ‘Eş Pedal ile Hayallerimi Gerçekleştiriyorum’ adında bisiklet etkinliği düzenlediler. Bisiklet sürme konusunda biz görme engellilerin de toplumda var olduğunu unutmayıp, burada bizimle birlikte oldukları için başta Dernek Başkanı Mustafa Bulut olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

“Bizler yüreğe dokunan, gönüle dokunan çalışmalar yürütüyoruz”
Türkiye’de ve yurt dışında çok sayıda sosyal sorumluluk projesi yürüttüklerini ifade eden Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Bulut, ''Derneğimiz ülkemizde ve yurt dışında sosyal sorumluluk projeleri yürütüyor. İnsani yardımların yanında kriz bölgelerinde, savaş bölgelerinde de olmakla birlikte bizler yüreğe dokunan, gönüle dokunan çalışmalar yürütüyoruz. Bugünde onlardan bir tanesini icra ettik. Eğer inanırsak, eğer biz gerçekleşmesi için hayallerimizin peşinden koşarsak bizim önümüzde hiçbir engel olamaz. Burada yapılan çalışmalar elbette zor. Elbette güçlük gerektiriyor ama bu işler atanmışlıkla değil adanmışlıkla olur. Yüreğimizle yaparsak bu işi başarırız. Çocuklarımızın yoklama defterlerine her gün imza atarken iki tane öğrencimizin de yüreğine imza atabilirsek işte o günün karı bize yeterli olacaktır. İsterseniz azimle, gayretle çalışırsanız hiçbir engel sizi yolunuzdan alıkoyamaz. Programda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Afrike ile ilişkiler HKÜ'de mercek altına alındı
YEREL HABERLER Afrike ile ilişkiler HKÜ'de mercek altına alındı
Fadıloğlu'ndan, öğrencilere gelecekti kariyerleri ile ilgili tavsiyeler
YEREL HABERLER Fadıloğlu'ndan, öğrencilere gelecekti kariyerleri ile ...
Sonbaharda bağışıklığı güçlendirmek için protein ağırlıklı beslenme önerisi
YEREL HABERLER Sonbaharda bağışıklığı güçlendirmek için protein ...
Derste şiddet uygulayan öğretmen açığa alındı
YEREL HABERLER Derste şiddet uygulayan öğretmen açığa alındı
Şahinbey’de 15 okula tasarım ve beceri atölyesi yapılacak
YEREL HABERLER Şahinbey’de 15 okula tasarım ve beceri atölyesi ...
GAÜN topluluk tanıtımı ve üye kabulü etkinliğine yoğun ilgi
YEREL HABERLER GAÜN topluluk tanıtımı ve üye kabulü etkinliğine ...
Bakımdan geçirilen yurt yeniden faaliyete geçirildi
YEREL HABERLER Bakımdan geçirilen yurt yeniden faaliyete geçirildi
Gaziantep’teki trafik kazaları kameralarda
YEREL HABERLER Gaziantep’teki trafik kazaları kameralarda
Hayat dolu buluşmalar eğitimi yapıldı Yetim anneleri eğitimlerini tamamlayarak sertifikalarını aldı
YEREL HABERLER Hayat dolu buluşmalar eğitimi yapıldı Yetim anneleri ...
Gaziantep'te kazalar, mobese kameralarında
YEREL HABERLER Gaziantep'te kazalar, mobese kameralarında
Gönül akademisi projesi öğrencileri oyun ve sporla buluşturdu Önce öğren sonra eğlen projesine ilkokullarından büyük ilgi
YEREL HABERLER Gönül akademisi projesi öğrencileri oyun ve sporla ...
Gaziantep'te 'Savunma Sanayii Tedarikçi Zirvesi' düzenlendi
YEREL HABERLER Gaziantep'te 'Savunma Sanayii Tedarikçi Zirvesi' ...
GTB TOBB Akreditasyon Denetimini “A” sınıfı akredite borsa statüsüyle tamamladı GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı: “Üyelerimize dünya standartlarında sunduğumuz kaliteli hizmet anlayışımızı akreditasyon denetimleriyle bir kez daha tescillemiş olduk” “Borsamız, A-sınıfı akredite borsa olarak girdiği üçüncü dönem akreditasyon denetiminde de yine A-sınıfı borsa olma başarısı gösterdi” “Başarıda emeği geçen tüm yönetim kurulu ve meclis üyelerimiz ile personellerimizi gönülden kutluyorum”
YEREL HABERLER GTB TOBB Akreditasyon Denetimini “A” sınıfı akredite ...
Kuru meyve ihracatında yüzde 43'lük artış oldu Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz: ''Yılsonu ihracat hedefi 300 milyon dolar" ''İhracatta yüzde 43 artış sağladık"
YEREL HABERLER Kuru meyve ihracatında yüzde 43'lük artış ...
''Nerede Kalmıştık'' projesinin tanıtım toplantısı gerçekleşti
YEREL HABERLER ''Nerede Kalmıştık'' projesinin tanıtım toplantısı ...
Gaziantep İl Hayvan Koruma Kurulu toplandı
YEREL HABERLER Gaziantep İl Hayvan Koruma Kurulu toplandı
Gaziantep Savunma Sanayi Tedarikçi Zirvesi başladı
YEREL HABERLER Gaziantep Savunma Sanayi Tedarikçi Zirvesi başladı
17 yaşındaki genç, motosikletiyle yaptığı kazada hayatını kaybetti
YEREL HABERLER 17 yaşındaki genç, motosikletiyle yaptığı kazada ...
Motosikletle otomobile çarpan liseli Enes, kurtarılamadı
YEREL HABERLER Motosikletle otomobile çarpan liseli Enes, ...
Hafif ticari araç traktöre çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Hafif ticari araç traktöre çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Feci kazada hayatını kaybeden kadının cenazesi ailesine teslim edildi
YEREL HABERLER Feci kazada hayatını kaybeden kadının cenazesi ...
''Merhamet Eli'' yetim ve öksüzlerin bozulan psikolojilerine de dokunacak
YEREL HABERLER ''Merhamet Eli'' yetim ve öksüzlerin bozulan ...
Tek testle grip mi covid 19 mu olduğunu öğrenin
YEREL HABERLER Tek testle grip mi covid 19 mu olduğunu öğrenin
Türkiye Azerbaycan İş Forumu Bakü’de başladı
YEREL HABERLER Türkiye Azerbaycan İş Forumu Bakü’de başladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.