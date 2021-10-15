Gaziantep'te Türkovac aşısı için 200 gönüllü aranıyor

Türkiye'nin yerli aşısı Türkovac'ın Faz2 çalışmaları tamamlanırken, 41 merkezde gerçekleştirilecek olan Faz3 çalışmaları kapsamında Gaziantep'te 200 gönüllü aranıyor.

Gaziantep Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Gaziantep'te 200 gönüllü arandığı belirtilerek, ''Faz2 çalışmaları başarıyla tamamlanan Turkovac aşısının etkinliğini görmek için Faz3 çalışmalarına Türkiye genelinde 41 merkezde başlanacak olup, ilimizde Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılacaktır. Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaklaşık 200 gönüllü çalışmaya dahil edilecektir. Yerli aşımız Turcovac Faz3 çalışmalarına gönüllü olmak için, SinoVac (İNAKTİF) aşısı ile 2 doz aşı yapılmış, 2'nci doz aşı gününden sonra en az 90 gün ve en fazla 270 gün geçmiş olan, 1859 yaş arasında sağlıklı erkek veya kadın kişiler, ilgili ek kriterleri karşıladığı takdirde çalışmaya dâhil edilecektir. Çalışmaya katılan gönüllüler yaklaşık 6 ay boyunca sağlık ekiplerimiz tarafından belirli aralıklarla takip edilecekler. Haydi Gaziantep, bu çalışmada bizlere destek olmaya. Sizlerin desteği ile yerli aşımız hizmete girecek ve aydınlık günlere kavuşacağız'' dedi.

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