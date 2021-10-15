2021 YKS ikinci ek yerleştirme dönemi SANKO Üniversitesi ek kontenjanla gelecek öğrencilerini bekliyor

Üniversite eğitimi almak isteyen ve herhangi bir yükseköğretim kurumuna yerleşemeyen öğrenciler için 2021 YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) İkinci Ek Yerleştirme dönemi başladı.

SANKO Üniversiteli olmak isteyen öğrenciler, 1418 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek İkinci Ek Yerleştirme Tercih Tanıtım Günleri’nde şanslarını bir kez daha deneyebilecekler. Aday öğrenciler ve veliler, 1418 Ekim 2021 tarihleri arasında SANKO Üniversitesini 09.0017.00 saatleri arasında ziyaret ederek, 0 (342) 211 65 00 numaralı telefonu arayarak, www.sanko.edu.tr adresini ziyaret ederek ya da 0 530 919 27 65 numaralı whatsapp hattından bilgi alabilecekler. Adaylar, SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ile Hemşirelik Bölümlerinin yanı sıra, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun Anestezi, İlk ve Acil Yardım ile Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programları için tercih yapabilecekler. SANKO Üniversitesi tarafından, 20212022 eğitim yılı ek yerleştirme dönemlerinde geçerli olmak üzere Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ile Beslenme ve Diyetetik Bölümlerini tercih edip yerleşen her öğrenciye, ilk yıl geçerli olmak üzere tüm indirimlere ek yüzde 15 ek yerleştirme indirimi, ayrıca bu bölümlere ilk tercihleri olarak yerleşen her öğrenciye tüm indirimlere ek bir yıl geçerli olmak üzere yüzde 10 ilk tercih indirimi fırsatı da sunuluyor.

SANKO Üniversitesi

2013 yılında kurulan SANKO Üniversitesi’nde Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde lisans düzeyinde, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nde Biyoistatistik alanında doktora, Moleküler Tıp, Hemşirelik, Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ile Tıbbi Mikrobiyoloji alanlarında tezli yüksek lisans, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda ise Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi, İlk ve Acil Yardım ile Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümlerinde eğitim veriliyor. Ayrıca Tıp Fakültesi, 8 ana bilim dalında Tıpta Uzmanlık Eğitimi verme konusunda yetkilendirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.