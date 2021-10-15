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Nizip'te trafik kazası: 3 yaralı Kaza anları çevredeki akaryakıt istasyonu kamerasına yansıdı

İHA

Nizip'te trafik kazası: 3 yaralı Kaza anları çevredeki akaryakıt istasyonu kamerasına yansıdı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde tali yoldan çıkan hafif ticari araca, ana yolda seyir halinde olan otomobil çarptı. Meydana gelen kaza sonucu iki araçta bulunan 3 kişi yaralanırken, kaza anları çevredeki akaryakıt istasyonu kamerasına yansıdı.
Kaza, öğle saatlerinden sonra NizipBirecik karayolu Dutluk kavşağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen 27 P 9087 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, tali yoldan kontrolsüz bir şekilde ana yola çıktı. Bu esnada ana yolda seyir halinde olan sürücüsü henüz belirlenemeyen 27 Y 8499 Renault marka otomobil, yola kontrolsüz çıkan ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki araç da yol kenarına savruldu.

Kaza anları güvenlik kameralarında
Meydana gelen trafik kazası anları ise çevredeki bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, tali yolda uzun süre bekleyen hafif ticari aracın yola çıktıktan sonra otomobil ile çarpışma anları yer aldı.

Kaza 3 kişi yaralandı
Kaza sonucu, iki araçta bulunan toplam 3 kişi yaralandı. Yaralılar, kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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