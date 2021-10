Öğrencisini darp eden felsefe öğretmeni serbest bırakıldı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde öğrencisini sınıfta darp eden felsefe öğretmeni M.Y., savcılıkta alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan Anadolu Lisesinde 15 yaşındaki öğrenci M.T. K., felsefe dersinde gürültü yaptığı gerekçesiyle öğretmeni M.Y., tarafından arkadaşlarının arasında darp edilmiş, o anlar ise bir cep telefonu kamerası ile kaydedilmişti. Görüntülerin ortaya çıkması üzerine ise Gaziantep Valiliği tarafından öğretmen hakkında soruşturma başlatılarak, açığa alınan öğretmen M.Y., ailenin Cumhuriyet Başsavcılığına giderek şikayetçi olmasının ardından gözaltına alınmıştı. Savcılıkta ifadesi alınan öğretmen M.Y.'nin ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Öğretmen M.Y. hakkında başlatılan adli ve idari soruşturmanın sürdüğü öğrenilirken, olayın görüntülerini çekenlere yönelik kovuşturmanın da sürdüğü öğrenildi. Olayın ardından okuldaki cep telefonu yasağının titizlikle yürütüldüğü ve öğrencilerin her gün üst aramasının yapılarak okula alındığı ileri sürüldü.

