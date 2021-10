Karkamış yüzme havuzu hizmete girdi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, spor kültürünün oluşması amacıyla başlattığı tesisleşme çalışmaları kapsamında yapımını tamamladığı Karkamış Yüzme Havuzu’nun resmi açılışını yaptı.

“Spor Kenti Gaziantep” hedefi ile çalışmalar yürüten Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nın katkılarıyla şehirde başlattığı tesisleşme hamlesinin yeni durağı Karkamış oldu. Yapımı tamamlanan Karkamış Yüzme Havuzu 34’üncü tesis olarak törenle hizmete açıldı. Tesiste Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı’na bağlı eğitmenler tarafından yüzme ve su sporları eğitimi verilecek. 2 bin 22 metrekare alana kurulu tesis, içerisinde 25 metre uzunluğunda, 12 metre 50 santim genişliğinde, 1 metre 40 santim derinliğinde, 5 kulvara sahip eğitim havuzu bulunduruyor. Tesiste ayrıca profesyonel ekipmanlarla oluşturulmuş fitness salonu, soyunma ve duş alanları da yer alıyor.

Açılış programına Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel, Karkamış Kaymakamı Göksu Bayram, Karkamış Belediyesi Başkan Yardımcısı Fatih Akın ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta konuşan Başkan Fatma Şahin, Karkamış’ın tarihi, medeniyetlere ev sahipliği ile dünyanın en eski yerleşim merkezlerinden biri olmasına dikkat çekerek “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ‘Önce İnsan’, ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ anlayışıyla Karkamış’ın eğitimi, sağlığı, istihdamı için uzun bir yoldan geliyoruz. Bizim yaptığımız her hizmette arkamızda durdunuz. Karkamış için yapılması gereken ne varsa yapmaya devam ediyoruz. Karkamış’a 50 milyonluk altyapı yatırımı yapıyoruz. 6 ay içerisinde Karkamış’ın altyapı sorunu kalmayacak. Doğru proje doğru kaynaktan alındı. Adalet Bakanımız ve bütün vekillerimizle ortak çalışıldı. Bunların hepsini başardık. Antik kent tamamlandı. Karkamış’ta bulunan bu antik kentin kapısından, üst kısmının kapanmasına her noktası ile valiliğimizle çalışıyoruz. “Spor Kenti Gaziantep” dedik. Gençlik ve Spor Bakanımız boş yere hemşerimiz olmadı. Ne zaman yanına gitsek bizi boş çevirmedi. 1 milyon gencimiz var onlara fırsatlar vermemiz gerekiyor. 34 tesisimizin yapımını tamamladık, valiliğimizle beraber yapılan spor tesisi sayısı 60’a çıktı. Biraz fırsat verince başarı geliyor. Bu şehir isterse yapar. Mücadeleci, çalışkan, disiplinli. Binlerce kişi bu tesisten istifade etmek için buraya geldi. Kadınlarımızı bekliyoruz. Burada fitness denilen şey sadece vücut değil, sağlık. Şeker, tansiyon ve kolesterolün kontrolünü sağlıyor. Biz göreve başladığımızda Karkamış’a şu sözü vermiştik. Şehirde ne varsa Karkamış’ta o olacak dedik ve bunu başardık” diye konuştu.

''Takım ruhu ile hareket eden eğitim ortamı oluşturmak istiyoruz''

Vali Davut Gül ise eğitimde yapılan çalışmalara değinerek “Fırat demek bereket demek. Fırat’ın ama acı bir yanı da var. Boğulan yetişkin ve çocukların çoğunun yüzme bilmediğini görüyoruz. Bu tesis ile birlikte aslında çocuklar spor yaparken boğulma riskini ortadan kaldıracak. Biz bütün paydaşlarla ortak bir oluşumla ilerliyoruz. Çocuklarımızın sosyal, kültürel anlamda geliştiği, birer enstrüman çaldığı, spor yaptığı, dil öğrendiği ve takım ruhu ile hareket ettiği bir eğitim ortamı oluşsun istiyoruz” dedi.

''Büyükşehir, şehrin her tarafına yetişiyor''

Milletvekili Müslüm Yüksel, tesisin yapımında Gençlik ve Spor Bakanının emeklerini vurgulayarak, “Büyükşehir, Karkamış’a yeni bir tesis kazandırdı. Şehrin merkezinde ne varsa taşra ilçelerimiz ve köylerimizde aynı hizmet var. Büyükşehir şehrin her tarafına imkanları ölçüsünde yetişiyor. Tesis anlamında yetersizdik ama Gençlik ve Spor Bakanlığı ile imzalanan protokolle bu tesislerin yapımı başladı” ifadelerini kullandı.

Karkamış Kaymakamı Göksu Bayram ise yapımı tamamlanarak hizmete sunulan tesis için Karkamışlılar adına emeği geçenlere teşekkür etti, tesisin hayırlı olmasını diledi.

