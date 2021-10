Şahinbey'de öğretmen ve öğrencilere müjde

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile birlikte Şahinbey Bilim Sanat Merkezi’nde İHA sınıfını ziyaret edip, TÜBİTAK dergileri protokolünü yeniledi.

Geçtiğimiz yıl 30 bin öğretmen ve 10 bin öğrenciye TÜBİTAK 1 yıllık dergi aboneliği dağıtan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu bu yılda 30 bin öğretmen ve 10 bin öğrencinin bir yıllık TÜBİTAK dergi aboneliği için TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile yeni bir protokol imzaladı.

“Projemizi devam ettiriyoruz”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, öğretmenlere ve öğrencilere TÜBİTAK dergilerinin verilmeye devam edileceği müjdesini vererek, “TÜBİTAK Başkanımız Prof. Dr. Hasan Mandal beye çok teşekkür ediyorum ne zaman yapacağımız bir proje ve çalışma olsa her zaman erişe bildiğimiz ve bizlere destek olan birisi. Geçtiğimiz yıl Mecidiye Han Sahaflar çarşısındaki TÜBİTAK’ın yayın evinin açılışını gerçekleştirdik. TÜBİTAK’ın tüm yayınları orada satılabiliyor. Bilime tekniğe ulaşmak isteyen herkes için böyle bir fırsat doğdu. Ayrıca Gaziantep’teki tüm öğretmenlerimizi kapsayan bilim teknik dergisi, bilim çocuk ve meraklı minik dergisi aboneliğini yaptık ve bunun aboneliğini de Şahinbey Badiyesi olarak biz karşılamıştık. Öğretmenler günü hediyesi olarak başlattığımız bu proje bir yıldır devam ediyor ve abonelik sözleşmemiz Kasım ayında tamamlanıyor. Öğretmenlerimiz projenin devam etmesini istediler ve bizde bu projeyi devam ettireceğiz. Sağ olsun TÜBİTAK Başkanımız herhangi bir artış yaptırmadan geçen yıl ki fiyatlarla dergileri bize verecekler. İmzalanan protokolle Gaziantep’teki tüm öğretmenlerimize ve 10 bin öğrencimize dergi aboneliği yapıyoruz. Dergiler 10 bin öğrencimizin evlerine gelecek. Böylelikle bilim ve teknik alanındaki gelişmeleri yakından takip etmiş olacaklar” dedi.

“Sizleri çok şanslı görüyorum”

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, her gittiği yerde Şahinbey Belediyesi’ni anlattığını belirterek, “Şahinbey Belediye Başkanımız ile 2020 yılındaki TEKNOFEST’te ilk defa bir araya geldik ve o dönem kendisinin davetiyle çok ilginç bir görüşme oldu. Genelde bizlerden hep TÜBİTAK’ın kaynağı var ve bizlere destek olun şeklinde talepte bulunulur. Ancak Şahinbey Belediye Başkanımız biz sizden para istemiyoruz. Sizden öneri istiyoruz demişti. Gençlerimizin önünü açmak için ne gerekiyorsa siz önerin biz kaynak oluşturalım demişti. Bilim Kampı yapılması yönünde görüşmelerimiz olmuştu. Ayrıca tüm öğretmenlerimize ve 10 bin öğrencimize dergi aboneliği. Ülkemizde belediye olarak tek kitap evimizin olduğu yer Şahinbey İlçemizde açıldı. Böyle bir başkanınız olduğu içinde sizleri çok şanslı görüyorum. Her gittiğim yerde Şahinbey’i anlatıyorum. Yaptığı çalışmalardan dolayı Şahinbey Belediye Başkanımız Tahmazoğlu’na teşekkür ediyorum” diye konuştu.

