TÜBİTAK Başkanı’ndan GAÜN’e proje ziyareti

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Eğitim Fakültesi’nde TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları kapsamında desteklenen Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Başaran yürütücülüğündeki Köyde STEM2 projesinde yer alan ortaokul öğrencileriyle bir araya geldi.

Proje kapsamında Gaziantep’in köy okullarında öğrenim gören çocuklara GAÜN Eğitim Fakültesi’nde beş gün boyunca STEM modeline uygun olarak proje temelli verilen eğitimler sonucu öğrencilerin yaptıkları çalışmaları yerinde inceleyen TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, öğrencilerin proje deneyimleri konusunda bilgi aldı.

Bu tür projeleri destek vereceklerinin altını çizen Prof. Dr. Hasan Mandal, “TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları destek programı kapsamında desteklenen projelerin gençlerin bilim ve teknolojiye yönelik tutumlarına pozitif yönde katkı sağlamaktadır. Bununla birlikte projede yer alan öğrencilerin burada aldıkları eğitim ile TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları gibi etkinliklerle kendi okullarında devam etmeleri gerekmektedir. Böylelikle projenin etkilerinin sürdürülebilirliğine katkı sağlanmış olacaktır. Projenin etkililiğinin anlaşılabilmesi için proje kapsamında TÜBİTAK çağrılarına öğrenci ve öğretmenler tarafından başvurular yapılması ve Teknofest yarışmalarında yer almaları gerekmektedir. Projede emeği geçen tüm hocalarımıza ve proje yürütücüsü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Başaran’a teşekkür ederim” dedi.

Proje yürütücüsü GAÜN Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Başaran ise TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’a desteklerinden dolayı teşekkür ederek, “Projede en temel amaçlardan birisi olarak proje temelli öğrenme, bilgi işlemsel düşünme, kodlama, matematiksel modelleme ve tasarım yapma becerilerinin geliştirilmesi amacıyla etkinlikler gerçekleştirilmiştir. STEM eğitim modelinin 21.yüzyıl becerileriyle bahsedilen bu becerilerin desteklenmesi bağlamında önemli bir yere sahiptir. Öğrenciler bu proje kapsamında 5 gün boyunca Bahçeşehir Üniversitesi’nden Dr. Gürsu Aşık, Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nden Dr. Emre Uygur, İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü’nden Binali Yıldırım ve Burak Kızıldemir gibi alanında uzman isimlerden eğitimler aldılar. Aldıkları bu eğitimin çocuklara ileride seçecekleri mesleklere yol göstereceğini umut ediyoruz. Geleceğin Aziz Sancar’ları köy okullarından çıkar mottomuz ile projelerimize devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Aldıkları eğitimden memnun kaldıklarını belirten ve projede yer alan ortaokul öğrencisi Berrak Hadis Sönmez, “Projemizde bizlere eğitim veren tüm hocalarımıza teşekkür ederim. Proje süresinde Güneş Saati, Arduino ile programlama, köprü tasarımı, hayatımızdaki matematik, bilgisayarsız kodlama gibi eğlenceli ve bilgilendirici etkinlikler yaptık. Projeden çok şey öğrendiğimi düşünüyorum. Proje ile yeni arkadaşlar edindik. Projede takım çalışması ile işler yapabilmeyi öğrendik. Bu projenin devam etmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, projede yer alan ortaokul öğrencilerine ‘Bilim Çocuk ile Bilim Teknik’ dergilerine 1 yıllık abonelik hediye etti.

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