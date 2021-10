Muhtarların taleplerini dinlediler

Araban Kaymakamı Ömer Sevgili ve Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, kırsal ve merkez mahalle muhtarları ile 'Muhtarlar Toplantısı'nda bir araya geldi. Toplantıda, muhtarların ihtiyaç ile sorunlarını dinlenerek çözümüne yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Araban Kaymakamı Ömer Sevgili ve Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, kırsal ve merkez mahalle muhtarları ile 'Muhtarlar Toplantısı'nda bir araya geldi. Araban Sosyal Hizmet Merkezi Toplantı Salonu'nda gerçekleşen muhtarlar toplantısına İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Kadir Gökhan Bakan, İlçe Emniyet Amiri Komiser Mahmut Şakir Yılmaz, daire amirleri, görevliler ve muhtarlar katıldı.



"Vatandaşların tüm sorunlarının çözülmesi için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz"

Toplantıda konuşma yapan Araban Kaymakamı Ömer Sevgili, "Göreve başladığım 6 Eylül günden bu yana ilk muhtarlar toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Bundan sonraki toplantılarımızı her ay yapacağız. Bu toplantıda sizlerin taleplerinizi dinleyip not alacağız. Sizlerden gelen taleplerinize bir ay sonraki toplantımızda cevap vereceğiz. Bu süreç içerisinde taleplerinizin çözümü noktasında girişimlerde bulunup tüm sorunların çözülmesi için Belediye Başkanımız Hasan Doğru ile birlikte çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Bugün bize bildirdiğiniz taleplerinizin büyük kısmının önümüzdeki ay gerçekleştireceğimiz toplantımızda çözüldüğünün müjdesini vereceğiz inşallah" dedi.



"İlçemizin her mahallesine hizmet ulaştırmaya çalışıyoruz"

Muhtarların sorunlarını dile getirdikleri toplantıda söz alan Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, "Araban Belediyesi olarak Kale ve Yeni Altıntaş mahallelerimizde kentsel dönüşüm uygulanması için inceleme çalışmalarımız sürüyor. İlçe merkezimizdeki içme suyu, yağmur suyu ve doğalgaz çalışmalarımızla devam ederken, ilçeye bağlı kırsal mahallelerimizin sokaklarında yürüttüğümüz kilitli parke taşı döşeme çalışmalarımız da devam etmektedir. Bugüne kadar bazı kırsal mahallelerimizin sokaklarında yaklaşık 70 bin metrekare kilitli parke taşı döşeme işini tamamladık ve çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Araban Belediyesi olarak ilçe merkezi ve kırsal mahallelerimizdeki çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.



Muhtarlardan sorunların çözülmesi talebi

Toplantıda taleplerini dile getiren 49 mahalle muhtarı ise vatandaşların yaşadığı sorun ve sıkıntıları sıralayarak, sorunlara çözüm bulunması talebinde bulundu. Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun da ilçede bulunan Kale ve Yeni Altıntaş mahallelerinde kentsel dönüşüm çalışmaları yapılması gerektiğini ve kentsel dönüşüm yapılmaması halinde harabe haldeki mahallelerin Araban Ovası’nın batı bölgesine yayılarak genişlediğini, buna bağlı olarak da verimli tarım alanlarının betonlaştığını belirtti.



'Muhtarlar Toplantısı' her ay yapılacak

Toplantının son kısmında tekrar açıklamalarda bulunan Kaymakam Sevgili ve Başkan Doğru, gerçekleştirilen ilk toplantıda sorunların dinlendiğini ve bundan sonra her ay düzenli olarak bu toplantıların yapılacağını vurguladı. Sevgili ve Doğru, vatandaşların sorunlarının tespiti ve çözümü için çalışmalara aralıksız devam edeceklerini aktardı. Toplantıya katılan 49 mahalle muhtarı ise sorunların çözümü için çaba gösteren Kaymakam Sevgili ve Başkan Doğru’dan teşekkür ederek, sorunların çözümü için kendilerine güvendiklerini belirtti.

