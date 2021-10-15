Sağlıklı bakış için sağlıklı göz uyarısı

Medical Park Gaziantep Hastanesi 14 Ekim 'Dünya Görme Günü' sebebiyle görme kusurlarına dikkat çekmek maksadıyla Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Burak Bilgin, sağlıklı bakışların sağlıklı göz ile mümkün olacağını belirterek, göz sağlığı konusunda önerilerde bulundu.

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Burak Bilgin öncülüğündeki hastane çalışanları ve misafirlerin katılımıyla birlikte göz sorunları yaşayan insanların penceresinden dünyaya baktılar. Düzenlenen etkinlik ile Doç. Dr. Bilgin, 14 Ekim 'Dünya Görme Günü sebebi ile yaptığı açıklamada herkesin hayata sağlıklı bakabilmesi için göz kontrollerini aksatmaması gerektiğinin altını çizdi. Bilgin, 'Dünya Görme Günü” önlenebilir körlük ve görme kusurları ile ilgili global manada dikkat çekmek için her yıl Ekim ayının ikinci perşembe günü düzenlenen farkındalık günüdür. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre küresel olarak, 1 milyar insanın önlenebilecek veya henüz çözülmemiş bir görme bozukluğu bulunmaktadır. Bu1 milyar insan, kırma kusuru (123,7 milyon), katarakt (65,2 milyon), glokom (6,9 milyon), korneal opasiteler (4,2 milyon), diyabetik retinopati (3 milyon) ve trahom (2 milyon) ile, yaşlılığın sebep olduğu yakın görme bozukluğu (826 milyon) nedeniyle orta veya şiddetli uzak görme bozukluğu veya körlüğü olanları kapsamaktadır. Nüfus artışı ve yaşlanmanın daha fazla insanın görme bozukluğu olma riskinin de artması beklenmektedir. Hayat boyu göz rahatsızlıkları ve görme bozukluğu ile bağlantılı tüm ihtiyaçları gidermek için sağlığın teşviki, önlenmesi, tedavisi ve rehabilitasyonu için etkili müdahaleler bulunmaktadır. Çocuklarda sık görülen görme kusurlarına yönelik tarama çalışmaları da bu programlar içindedir. Ülkemizde çocukluk çağında göz ve görme taraması programları yürütülmektedir. Bu bağlamda yetişkin ve çocuk hastalarımızın göz taramalarını ihmal etmemesi büyük önem teşkil etmektedir'' dedi.

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