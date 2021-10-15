Sağlıklı bakış için sağlıklı göz uyarısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sağlıklı bakış için sağlıklı göz uyarısı

İHA

Sağlıklı bakış için sağlıklı göz uyarısı

Medical Park Gaziantep Hastanesi 14 Ekim 'Dünya Görme Günü' sebebiyle görme kusurlarına dikkat çekmek maksadıyla Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Burak Bilgin, sağlıklı bakışların sağlıklı göz ile mümkün olacağını belirterek, göz sağlığı konusunda önerilerde bulundu.
Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Burak Bilgin öncülüğündeki hastane çalışanları ve misafirlerin katılımıyla birlikte göz sorunları yaşayan insanların penceresinden dünyaya baktılar. Düzenlenen etkinlik ile Doç. Dr. Bilgin, 14 Ekim 'Dünya Görme Günü sebebi ile yaptığı açıklamada herkesin hayata sağlıklı bakabilmesi için göz kontrollerini aksatmaması gerektiğinin altını çizdi. Bilgin, 'Dünya Görme Günü” önlenebilir körlük ve görme kusurları ile ilgili global manada dikkat çekmek için her yıl Ekim ayının ikinci perşembe günü düzenlenen farkındalık günüdür. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre küresel olarak, 1 milyar insanın önlenebilecek veya henüz çözülmemiş bir görme bozukluğu bulunmaktadır. Bu1 milyar insan, kırma kusuru (123,7 milyon), katarakt (65,2 milyon), glokom (6,9 milyon), korneal opasiteler (4,2 milyon), diyabetik retinopati (3 milyon) ve trahom (2 milyon) ile, yaşlılığın sebep olduğu yakın görme bozukluğu (826 milyon) nedeniyle orta veya şiddetli uzak görme bozukluğu veya körlüğü olanları kapsamaktadır. Nüfus artışı ve yaşlanmanın daha fazla insanın görme bozukluğu olma riskinin de artması beklenmektedir. Hayat boyu göz rahatsızlıkları ve görme bozukluğu ile bağlantılı tüm ihtiyaçları gidermek için sağlığın teşviki, önlenmesi, tedavisi ve rehabilitasyonu için etkili müdahaleler bulunmaktadır. Çocuklarda sık görülen görme kusurlarına yönelik tarama çalışmaları da bu programlar içindedir. Ülkemizde çocukluk çağında göz ve görme taraması programları yürütülmektedir. Bu bağlamda yetişkin ve çocuk hastalarımızın göz taramalarını ihmal etmemesi büyük önem teşkil etmektedir'' dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Fatma Şahin’den Mevlid Kandili mesajı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: “Peygamberimizin örnek hayatı hepimiz için bir yol göstericidir”
YEREL HABERLER Başkan Fatma Şahin’den Mevlid Kandili ...
Muhtarların taleplerini dinlediler
YEREL HABERLER Muhtarların taleplerini dinlediler
TÜBİTAK Başkanı’ndan GAÜN’e proje ziyareti
YEREL HABERLER TÜBİTAK Başkanı’ndan GAÜN’e proje ziyareti
Şahinbey'de öğretmen ve öğrencilere müjde
YEREL HABERLER Şahinbey'de öğretmen ve öğrencilere müjde
İnsan Hakları konusunda Önemli İş Birliği
YEREL HABERLER İnsan Hakları konusunda Önemli İş Birliği
Karkamış yüzme havuzu hizmete girdi
YEREL HABERLER Karkamış yüzme havuzu hizmete girdi
Kadın üreticilere dijital pazarlama desteği
YEREL HABERLER Kadın üreticilere dijital pazarlama desteği
Öğrencisini darp eden felsefe öğretmeni serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Öğrencisini darp eden felsefe öğretmeni serbest ...
Nizip'te trafik kazası: 3 yaralı Kaza anları çevredeki akaryakıt istasyonu kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Nizip'te trafik kazası: 3 yaralı Kaza anları ...
Soluk borusuna süt kaçan bebeği polis kurtardı
YEREL HABERLER Soluk borusuna süt kaçan bebeği polis kurtardı
Gaziantep Millet Bahçesi'nin yüzde 50’si tamamlandı Giriş kısmı El Hamra Sarayı'nı andıracak Millet Bahçesi 2022 yılının Mayıs ayında hizmete girecek
YEREL HABERLER Gaziantep Millet Bahçesi'nin yüzde 50’si ...
Güneş ışığında renk değiştiren terlik Türkiye’de üretildi
YEREL HABERLER Güneş ışığında renk değiştiren terlik Türkiye’de ...
Polisin müdahalesi minik bebeği hayata döndürdü Nefes borusuna süt kaçan 7 aylık bebek, polis memurunun uyguladığı Heimlich manevrası ile hayata döndü
YEREL HABERLER Polisin müdahalesi minik bebeği hayata döndürdü Nefes ...
Şehitkamil'in gitar kursuna yoğun ilgi Farklı yaş gruplarına yönelik 2’şer saatlik eğitimler veriliyor
YEREL HABERLER Şehitkamil'in gitar kursuna yoğun ilgi Farklı yaş ...
2021 YKS ikinci ek yerleştirme dönemi SANKO Üniversitesi ek kontenjanla gelecek öğrencilerini bekliyor
YEREL HABERLER 2021 YKS ikinci ek yerleştirme dönemi SANKO ...
Gaziantep'te Türkovac aşısı için 200 gönüllü aranıyor
YEREL HABERLER Gaziantep'te Türkovac aşısı için 200 gönüllü aranıyor
Sınıfta öğrencisini döven öğretmen açığa alındı/ Fotoğraflar
YEREL HABERLER Sınıfta öğrencisini döven öğretmen açığa alındı/ ...
Sınıfta öğrencisini döven öğretmen açığa alındı
YEREL HABERLER Sınıfta öğrencisini döven öğretmen açığa alındı
Şahinbey'de İHA sınıfı açıldı
YEREL HABERLER Şahinbey'de İHA sınıfı açıldı
Felsefe öğretmeninden ders ortasında gürültü dayağı
YEREL HABERLER Felsefe öğretmeninden ders ortasında gürültü dayağı
Yapay zeka eğitimleriyle dinamik bireyler yetiştiriliyor
YEREL HABERLER Yapay zeka eğitimleriyle dinamik bireyler ...
Büyükşehir Türkiye'de ilk ''Bisiklet dostu işveren'' ünvanını aldı
YEREL HABERLER Büyükşehir Türkiye'de ilk ''Bisiklet dostu işveren'' ...
Kanserden ölen polis memuru son yolcuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Kanserden ölen polis memuru son yolcuğuna uğurlandı
Çocuklar gibi sevindiren hediye Hastalıkların yakasını bırakmadığı 62 yaşındaki Orhan Gazi Doğan, hediye edilen akülü araca çocuklar gibi sevindi Torunlarına ''Oğlum dedenin motoru var'' artık diyen Doğan, akülü araçla dolaşarak sevincini komşularıyla paylaştı
YEREL HABERLER Çocuklar gibi sevindiren hediye Hastalıkların ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.