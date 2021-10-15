Gaziantep'te El Yıkama Günü için örnek etkinlik

'15 Ekim Dünya El Yıkama Günü' sebebiyle Medical Park Gaziantep Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Vuslat Keçik Boşnak öncülüğünde el yıkamanın önemine dikkat çekmek için hastalara ve çalışanlara dezenfektan ve sabun hediye edildi. Doç. Dr. Keçik Boşnak, doğru el yıkamanın önemine vurgu yaptı.

‘15 Ekim Dünya El Yıkama Günü' sebebiyle Medical Park Gaziantep Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Vuslat Keçik Boşnak öncülüğünde El yıkamanın önemine dikkat çekmek için hastalara ve çalışanlara dezenfektan ve sabun hediye edildi. Doç. Dr. Keçik Boşnak, doğru el yıkamanın önemine vurgu yaptı.

Doç. Dr. Keçik Boşnak, “El yıkama günü 2008 yılından bu yana kutlanmaktadır. Amaç ise çocukların hijyen konusunda bilgilendirilmeleri hedeflenmiştir. UNICEF uzmanları, sadece el yıkamakla her yıl bir milyon çocuğun hayatının kurtulabileceğine dikkat çekmiştir. Çocukların ellerini sık sık ve doğru yıkamadıklarında öncelikle Korona virüs ve grip olmak üzere Hepatit A, ishal ve tüberküloz gibi birçok hastalığa yakalanabildiği gibi hastalığı da diğer insanlara da hızlı şekilde yaymaktadır. Ancak tüm çabalara ve farkındalık çalışmalarına rağmen dünyada el yıkanma istenildiği kadar yaygın olan bir alışkanlık haline getirilebilmiş seviyede değildir. Bu nedenle, bu özel günde el yıkamanın önemine vurgu yaparak sağlık açısından el yıkamayı alışkanlık haline dönüştürmek amacıyla farkındalık oluşturmak istedik. Bu günün amacı, bunun yalnızca bir günle sınırlı kalmaması, sabunla el yıkamanın yıl boyunca sürekli özendirilmesini sağlamayı hedeflemekteyiz. Tüm dünya şuanda el yıkamanın bulaş ve hastalığın yayılmasında en önemli koruyucu yol olduğu Covid19 hastalığı ile mücadele vermektedir. Korona virus hastalığı (COVID19) gibi solunum yolu virüsleri, virüs içeren balgam gibi maddeler ya da damlacıklar göz, burun veya boğaz yoluyla vücudumuza girdiğinde yayılmaktadır. En sık görülen yayılma biçiminde eller aracı rolündedir. Eller aynı zamanda virüsün bir kişiden diğerine geçmesinde de başlıca aracı durumundadır. Pandemide virüsün yayılmasını önlemenin en ucuz, kolay ve önemli yollarından biri ellerin sabun ve suyla sık sık yıkanmasıdır. Hastalıklardan o şekilde korunabiliriz, çünkü sağlık ellerimizde'' diye konuştu.

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