Gaziantep’te çiftçiye büyük destek Daha önce 250 milyon TL'yi aşan desteğin verildiği Şahinbey’de çiftçiye son olarak ise 2 bin 850 ton tohum dağıtıldı Çiftçiye artan destekle köye geri dönüler de başladı

Gaziantep'te daha önce 250 milyon TL'yi aşan desteklerin yapıldığı Şahinbey ilçesinde son olarak 2 bin 850 ton sertifikalı buğday, arpa ve mercimek tohumu dağıtımı gerçekleştirdi. Sağlanan desteklerle ekili alanın 4 kat arttığı ilçede şehirden köye geri göç başladı.

Son 5 yıldır çiftçilere yönelik yatırımlarını arttırarak devam ettiren Şahinbey Belediyesi, bu yatırımlarına bir yenisi ekleyerek Kapçağız Mahallesi’nde düzenlenen etkinlikle çiftçilere 2 bin 850 ton sertifikalı buğday, arpa ve mercimek tohumu dağıtımı gerçekleştirdi. Daha önce çiftçilere 13 bin 110 ton arpa, buğday ve mercimek, 10 bin 70 ton gübre, 24 bin 285 ton yem, 750 bin adet zeytin, 150 bin adet fıstık fidanı, 12 milyon sebzemeyve fidesi, 283 aileye 3 bin 656 adet küçük ve büyükbaş hayvan desteğinde bulunan Şahinbey Belediyesi bugüne kadar 250 milyon TL’nin üstünde çiftçilere yönelik desteklerde bulundu.

Çiftçiye her konuda tam destek

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, her konuda tam destek sundukları çiftçilere destek olmaya devam edeceklerini belirterek, ''Şahinbey Belediyesi olarak 5 yıldır çiftçilerimize destek olmaya devam ediyoruz. Çiftçimizin özellikle buğday, arpa, mercimek gibi tohum ihtiyaçlarına destek olmak amacıyla Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nden almış olduğumuz tohumları uygun fiyatla toplu bir şekilde alarak ve maliyetin yüzde 50’sini de Şahinbey Belediyesi olarak karşılayıp çiftçilerimizin köylerine kadar tohumlarını getiriyoruz. Bu yıl ki dağıtımımıza yine Kapçağız Mahallemizde başladık. Çiftçilerimize dağıtmak üzere tırlar dolusu tohum ve gübreyi ayaklarına getirdik. 5 yıldır çiftçilerimize vermiş olduğumuz tohum desteklerinin yanı sıra gübre desteği, yem desteği, arılı kovan desteği, canlı hayvan desteğinde bulunduk ve desteklere devam ediyoruz. Ayrıca bin 500 kilometre arazi yolu yaparak, meralarımızı gübreleyerek ve su kuyuları açarak çiftçilerimize her türlü anlamda desteklerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Şuana kadar çiftçilerimize yönelik vermiş olduğumuz destek 250 milyon TL’yi aştı. Çiftçilerimize helali hoş olsun'' dedi.



''Şehirden köye göç başladı''

Şahinbey ilçesindeki desteklerle tarım arazilerindeki ekili alan 4 kat daha artarken, bu artışla birlikte köylerin nüfusu da hızla yükseliyor. Başkan Tahmazoğlu, desteklerle hzıla artan ekili alanlarla birlikte şehirden köye göçün de başladığını belirten Tahmazoğlu, ''Çiftçimiz kazandıkça ülkemiz kazanıyor. Şahinbey ilçemizde çiftçilere yönelik desteklerimize başlamadan önce ekili alan 80 bin dekar iken desteklerimizin ardından ilçemizde şuanda ekili alan 320 bin dekara çıktı. Yani ekili alan da yüzde 300’ün üzerinde artış yaşandı ve ekili alan 4 katına çıktı. Yine desteklerimiz sayesinde ilçemizdeki çiftçi sayımız 4 bin kişiden 6 bin 600 kişiye çıktı. Artık şehirden köye dönüşler başladı. Bu desteklerle hem çiftçimiz kazanıyor hem de ülkemiz kazanıyor. İnşallah bu desteklerle çiftçimize kazandırmaya ve ülkemize kazandırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.



Çiftçiler desteklerden memnun

Şahinbey Belediyesi’nin dağıtmış olduğu arpa, buğday, mercimek ve gübre dağıtımından faydalanan çiftçiler ise desteklerden memnun olduklarını ifade etti. Tarım alanındaki girdi fiyatlarının yükselişe geçtiği son zamanlarda destekler sayesinde maliyetlerin düştüğünü söyleyen çiftçiler, desteklerinden dolayı Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.