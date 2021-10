GAÜN’de Dünya Kız Çocukları Günü kutlandı

Gaziantep Üniversitesi'nde (GAÜN) Dünya Kız Çocukları Günü, üniversite okuyan yabancı uyruklu kız çocuklarının da katıldığı etkinlikler ile kutlandı.

Dünya Kız Çocukları Günü GAÜN Toplumsal Duyarlık Projeleri Merkezi ile SADA Kadın Gelişim ve Dayanışma Merkezi tarafından düzenlenen etkinliklerle kutlandı. GAÜN Rektörlük Senato Toplantı Salonu’nda yabancı uyruklu kızların da aralarında bulunduğu öğrencilerle bir araya gelen GAÜN Genel Sekreteri Dr. Muhammed Musa Budak, kız çocuklarının özellikle babalar nezdinde ayrı yerlerinin olduğunu söyledi. Genel Sekreter Dr. Muhammed Musa Budak, “Dikkat etmemiz gereken şey, çocuklarımız arasındaki adaleti sağlamaktır. Erkek çocuklarına sağlanacak her türlü imkânı aynı zamanda kız çocuklarına sağlanması gerekiyor” dedi. Hem bölgenin hem de dünyanın geleceğini gençlerin inşa edeceğini belirten Dr. Muhammet Musa Yener, Türkiye ve yurtdışından gelen misafir öğrencilerin eğitimlerine devam edebilmeleri için farklı projeler geliştirdiklerini söyledi. Dr. Yener konuşmasının devamında, 'Yurt dışından gelen öğrencilerin eğitimlerine devam ederken kişisel olarak gelişimlerine katkı sağlayacak sosyal etkinlikler düzenliyoruz. Elimizden geldiğince sizleri bu bölgede yeniden inşası için ciddi katkı vereceğinizi, pozitif katma değer üreteceğinize inanarak çalışmalarımızı bundan sonra da gün be gün artıracağız. Türkiye bu bağlamda çok ciddi fedakârlıklarda bulunuyor. Üniversitelerimiz eğitim öğretimlerinize devam etmeniz için olabildiğince masrafları azalttı. Bunların yanında uluslararası fon kaynaklarından burs alan öğrenciler var. Umarım sizlerde eğitimlerinize devam edersiniz. Motivasyonunuzu hiç düşürmeden çalışmanız gerekiyor'' şeklinde konuştu.

TDP Proje Koordinatörü Öğretim Görevlisi Simge Akbaş ise “Gaziantep Üniversitesi TDP Merkezi toplumun her alanında faaliyetlerine devam etmektedir. ‘Dünya Kız Çocukları’ günü kapsamında misafirlerimize üniversitemize tanıtabilmek ve vakit geçirebilmek bizleri mutlu etti” şeklinde konuştu.

Sosyal Uyum Uzmanı Esra Can da kız çocukları ile sosyal uyumu güçlendirmek amacıyla GAÜN’e gerçekleştirdikleri gezinin verimli geçtiğini belirterek, ''Verimli geçen bu etkinliğin kız çocuklarının eğitime devamlılığı ve yükseköğretime katılmaları noktasında motivasyonlarını olumlu yönde etkileyeceğine inanıyoruz'' dedi.

Etkinlik sonunda Genel Sekreter Dr. Muhammed Musa Budak tarafından etkinliğe katılan kız çocuklarına hediyeler verildi.

