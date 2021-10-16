Gaziantep´te 3 ton kaçak akaryakıt ele geçti

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GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP´te, polis tarafından bir TIR garajına düzenlenen baskında, 3 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesinde bulunan TIR garajında kaçak akaryakıt satıldığı ihbarı üzerine harakete geçti. İş yerine ait depoya baskın düzenleyen polis, 3 ton kaçak akaryakıt, 3 tank ve 1 pompa ele geçirdi. Kaçak akaryakıta el koyan polis, 2 kişi hakkında adli işlem başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep GAZİANTEP, (DHA)-

2021-10-16 18:19:00



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