Kılıç’tan Mevlid Kandili mesajı

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Mevlid Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Mevlid Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı. Kılıç yayımladığı mesajında Mevlid Kandili’nin önemine değinerek, “Alemlere ilahi rahmet olarak gönderilen bir Peygamber’in ümmeti olmakla şereflenmiş bulunmak, biz müminler için mutlu ve kutlu bir olaydır. Bu nedenle Mevlid Kandili O’nun getirdiklerini anlamak için önemli bir fırsattır. Her bakımdan sıkıntılar içinde kıvranan insanlığa, verdiği mesajlarla sıkıntılardan çıkış yolunu gösteren Peygamberimiz, maddi ve manevi sıkıntılar içinde çırpınan günümüz insanına da kurtuluş reçetesini en güzel örnekleriyle vermiştir. Peygamberimizin mutlu ve adaletli bir yaşamın müjdecisi olarak yeryüzüne getirdiği, hak ve adalet gibi değerlere, insanlığın özellikle bu dönemde çok daha fazla muhtaç olduğu bir gerçektir. Onun bu doğrultuda ortaya koyduğu örnek ahlakı, dürüstlüğü, emaneti korumayı, insan haklarına uymayı, zayıf ve muhtaçlara yardım etmeyi, yetim ve kimsesiz çocuklara kol kanat germeyi, yararlı insan olmayı özümseyerek yaşamamız gerekir. Bu vesileyle, bütün İslam aleminin ve Oğuzelili hemşerilerimin Mevlid Kandili'ni tebrik ediyor, bu mübarek gecenin tıpkı Peygamber Efendimizin dünyaya ilk gelişi gibi hayırlar getirmesini, bu anlamlı gecenin birliğimize, beraberliğimize ve hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

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