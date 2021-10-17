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GAGİAD'tan Fadıloğlu'na başarı ödülü Fadıloğlu, “Ödülü tüm belediye çalışanları adına alıyorum”

İHA

GAGİAD'tan Fadıloğlu'na başarı ödülü Fadıloğlu, “Ödülü tüm belediye çalışanları adına alıyorum”

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) tarafından bu yıl 12’ncisi düzenlenen GAGİAD XII. Ödül Töreninde, kültür ve çevre dalında, Şehitkamil Vadi Park ile Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, GAGİAD Başarı Ödülüne layık görüldü. Başkan Rıdvan Fadıloğlu, ödülü tüm belediye çalışanları adına aldığını söyledi.
GAGİAD tarafından bu yıl 12’ncisi düzenlenen GAGİAD XII. Ödül Töreni, Şehitkamil Sanat Merkezinde düzenlendi. Yaşadığı toplum için fark oluşturan ve örnek teşkil eden kişi, kurum ve kuruluşların başarılarının taçlandırıldığı gecede, toplamda 18 kategoride 23 ödül sahiplerini buldu. Ödül töreninde, kültür ve çevre dalında Şehitkamil Vadi Park ile Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, GAGİAD Başarı Ödülüne layık görüldü. Başkan Fadıloğlu'na ödülü, AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer takdim etti.
“Bu ödülü tüm belediye çalışanları adına alıyorum”
Başkan Rıdvan Fadıloğlu, ödülü tüm çalışma arkadaşları adına aldığını belirterek, "Şehitkamil Vadi Park’ın projesinde, planlamasından çiminin sulanmasına kadar, biçmesine kadar emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Fırsat verilince neler yapılacağını biz burada yaşadık. Gerçekten projesini kendi mimarlarımız yaptı. Her noktasında, her branşta kendi arkadaşlarımız çalıştı. Yaklaşık 2 yıllık bir süreçte bunu hayata geçirdik. İşin ekonomisini de hesap ederek ve en önemlisi de yaşanabilir kentler sıralamasında Gaziantep’i nasıl yukarı alabiliriz düşüncesiyle hareket ettik. İnşallah bundan sonraki projelerle birlikte yaşanabilir kentler sıralamasında Gaziantep’i amacımız daha yukarıya çıkarmak. Bu vesileyle Başkanımızın şahsında tüm GAGİAD üyelerine ve seçili kurula teşekkür ediyorum. Bu ödülü tüm belediye çalışanları adına alıyorum. Tekrar teşekkür ediyorum" dedi.
“Şehitkamil belediyemizin yapmış olduğu bütün projelerde kalite her zaman ön plana çıkmıştır”
Kısa bir değerlendirmede bulunan AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer ise, "Ben öncelikle Rıdvan Başkanımızı tebrik ediyorum. Şehitkamil Vadi Parkı inşaat halindeyken de bizi gezdirmişti. Gerçekten çok etkilenmiştim. Şehitkamil Belediyemizin yapmış olduğu bütün projelerde kalite her zaman ön plana çıkmıştır. Onun için bir kez daha tebrik ediyorum kendisini. Tabi Gaziantep çok şanslı bir şehir, çok çalışkan bir Büyükşehir Belediye Başkanımız var, iki tane merkez ilçe Belediye Başkanımız var. Gerçekten de görev yaptıkları süreç içerisinde dokunulmadık yer bırakmadılar. Ayrıca GAGİAD ailesine de çok teşekkür ediyorum. Bugün çok duygulandım, toplumun tüm kesimlerinde örnek ödüller ve değerlendirmeler yapılmış. Bundan dolayı seçili kurulumuzu, genç Başkanımız Cihan Bey’i ve çalışma arkadaşlarını tebrik ediyorum, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.

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