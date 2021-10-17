Gaziantep FK’da bir oyuncunun testi pozitif çıktı

Gaziantep Futbol Kulübü’nde bir oyuncunun korona virüs testi pozitif çıktı.

Süper Ligin 9. haftasında Hatayspor’a konuk olacak olan Gaziantep FK, maç öncesi yapılan korona virüs testinde bir oyuncu pozitif çıktı. Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Takımımıza, Hatayspor maçı öncesi yapılan Covid19 testinde, bir futbolcumuzun test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını dileriz” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.