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Genç müzik öğretmeni trafik kazasında hayatını kaybetti Olay yerinde yapılan kalp masajı ile hayata dönen 24 yaşındaki müzik öğretmeni Ezgi Cesur'un hastanede tekrar kalbi durdu

İHA

Genç müzik öğretmeni trafik kazasında hayatını kaybetti Olay yerinde yapılan kalp masajı ile hayata dönen 24 yaşındaki müzik öğretmeni Ezgi Cesur'un hastanede tekrar kalbi durdu

Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde dün akşam minibüs ile otomobilin çarpıştığı trafik kazası sonrası kalbi duran ve olay yerinde yapılan kalp masajı ile hayata döndürülen 24 yaşındaki müzik öğretmeni, kaldırıldığı hastanede gece hayatını kaybetti. Kazada yaralanan diğer 11 kişiden birinin daha durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaza, dün akşam saatlerinde Gaziantep'in Yavuzeli ilçesi çıkışında meydana geldi. İddiaya göre, Gaziantep'ten Araban istikametine seyir eden 27 AHU 357 plakalı M.K. idaresindeki Ford transit model minibüs, Yavuzeli ilçesi girişinde karşı istikametten gelen H.B.Ç. idaresindeki 06 LIJ 22 plakalı Ford marka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç ve içerisindeki yolcular yol kenarındaki kayalık araziye savruldu. Meydana gelen feci kazada 2'si ağır olmak üzere toplam 12 kişi yaralandı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada ağır yaralandıktan sonra kalbi duran 24 yaşındaki müzik öğretmeni Ezgi Cesur'a uzun süre kalp masajı yaparak hayata döndürdü. Tekrar nabzı atmaya başlayan ve Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde görev yaptığı öğrenilen Cesur, kaldırıldığı hastanede gece saatlerinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden genç öğretmenin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi. Genç öğretmenin memleketi Hatay'ın Dörtyol ilçesinde son yolcuğuna uğurlanacağı öğrenildi.
Kaza ile ilgili geniş çaplı incelemenin sürdüğü öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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