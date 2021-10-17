İslahiye'de deprem

Yolcu otobüsü dereye uçtu! Ölü ve yaralılar var!

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre, İslahiye ilçesinde saat 21.22'de merkez üssü Ortaklı Mahallesi olan 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan depremde herhangi bir can yada mal kaybı olmadığı öğrenildi.

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