Gaziantep´te 3.5 büyüklüğünde deprem



Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP´in İslahiye ilçesinde, 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, can ve mal kaybı yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre saat 21.22'de merkez üssü Gaziantep´in İslahiye ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7.84 kilometre derinliğinde olan deprem, kent merkezi ve çevre ilçelerde de kısmen hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, can ve mal kaybı yaşanmadı. DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Mustafa KANLI

2021-10-17 22:22:56



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