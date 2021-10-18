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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GKV'de öğrenci kulüpleri kuruldu

İHA

GKV'de öğrenci kulüpleri kuruldu

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında öğrencilerine 21. yüzyıl becerilerini kazandırmayı hedefleyen bir anlayışla programlanan öğrenci kulüp çalışmaları başladı.
Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında öğrenci kulüpleri kurularak ilgi alanına göre kulüp üyeleri belirlendi. Çalımalara başlayan kulüplerde öğrenciler, kendilerini geliştirmelerinin yanı sıra bilimin, teknolojinin, sanatın, tasarımın, sporun ve çok daha fazlasının kendine özgü dilini öğrenerek farklı bakış açıları kazanan, üretken ve yeteneklerini keşfeden bireyler olma şansı buluyorlar. GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki yaptığı değerlendirmede “Zeki bir çocuğun başına gelebilecek en güzel şey ilgilendiği bir alanda, ufkunu açacak bir eğitim sisteminin içinde algısı yüksek bireylerden aldığı eğitime tabi olmaktır. Bu konuda kurumlarımız genelinde bütün öğrencilerimiz ilgi alanları doğrultusunda kulüplerimizde yer almış ve konunun uzmanları tarafından çalışmalara başlamışlardır” dedi. Kurulan öğrenci kulüplerinde haftanın belli gün ve saatlerinde öğrenciler çeşitli proje ve etkinlikte görev alarak yeteneklerini geliştiriyor.

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