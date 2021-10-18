Hizmet aşkı dağları deldirdi İslahiye Belediyesi yaptığı çalışmalarla takdir topluyor İslahiye Belediyesi, merkez Ulus ve Garnizon caddelerindeki asfaltı yeniledi

İslahiye Belediyesi merkezdeki yollar kadar geçit vermez dağların eteğindeki yolları da hizmete açıyor. Dağları delen ekipler, alt yapı çalışmalarını tamamladıktan sonra tek tek asfaltlıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve İslahiye Belediyesi tarafından yürütülen asfaltlama çalışmaları Garnizon ve Ulus Caddesi’nde devam ediyor. Asfalt alışmasını yerinde inceleyen İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, "Özellikle ilçemizin merkezi caddelerinde Ulus Caddesi ve Garnizon caddeler beş yıl önce doğalgaz çekilmeden yolu yapmak zorunda kaldık. Yapılan altyapıda yağmur suyu ve kanalizasyon birbirine karışıyordu. Şimdi yağmur suyuna yeni hat çekerek, doğal gaz, bitirdik. Burası memleketimizin görünen yüzü asfaltladık. Ayrıca burada hizmetlerinden ötürü Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin’e sonsuz teşekkürlerimi şahsım ve ilçem adına sunuyorum" dedi.



Dış cephe müjdesi

Başkan Vural, iş yeri sahipleri ile bir müjde paylaşarak, "Bir müjdem var önümüzdeki günlerde sokak sağlıklaştırılması ile tüm iş yeri cepheleri belediyemiz tarafından yapılacaktır" şeklinde konuştu.



"Dağları delip köy yollarını yapıyoruz"

Vural, "İslahiye’den Kilis sınırına kadar iki yıl önce alt yapı çalışmasını yaptık. Şimdi genişletme çalışmalarını bitirdik. Zemin oturması için yaklaşık bir yıl zaman geçmesi gerekti o sürede geçti. Son sistem araçla çalışmalar yapıyoruz. 10 bin ton altyapı malzemesi dökerek oranında asfalt maşını yapacağız. İnşallah önsüzdeki yıl İslahiye merkez ve köy yollarında hedefimiz tamamını bitirip halkımızın hizmetine sunmak istiyoruz" diye konuştu.

Vatandaşlar ise yapılan çalışmalardan memnun olduklarını belirterek, İslahiye Belediyesine teşekkür etti.

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