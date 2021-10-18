Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

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Gaziantep Narkotik Suçlarla Mücadele Ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 27 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep polisi uyuşturucu operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 407 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. 27 şüpheli tutuklanırken, 380 şüpheli serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında 1 kilo 886 gram esrar, 961 gram metamfetamin, 251 gram bonzai, 15 gram eroin, bin 102 adet uyuşturucu hap, 3 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 407 şüpheli hakkında yasal işlem yapılırken, 27 şüpheli tutuklandı. 380 şüpheli ise serbest bırakıldı.

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