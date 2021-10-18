Gaziantep'te uyuşturucu ticaretine 27 tutuklama



GAZİANTEP,(DHA) GAZİANTEP'te, narkotik polisi tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 407 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 27'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yaptıkları çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi. Kentin farklı mahallelerinde daha önce belirlenen adreslere yönelik özel harekatçıların da destek verdiği operasyonlarda 1 kilo 886 gram esrar, 961 gram metamfetamin, 251 gram bonzai, 15 gram eroin, bin 102 adet uyuşturucu hap,3 hassas terazi ele geçirildi, 407 şüpheli de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 27'si tutuklanırken, 380 kişinin ise serbest bırakıldığı belirtildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep GAZİANTEP,(DHA)

2021-10-18 16:50:47



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