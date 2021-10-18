Gaziantep'te silah kaçakçılarına operasyonlarda 32 tutuklama

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Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, polisin silah kaçakçılarına yönelik son bir haftada düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 161 şüpheliden 32'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son 1 haftada, silah kaçakçılarına yönelik çok sayıda operasyon düzenledi. Kentin çeşitli semtlerinde belirlenen adreslere yönelik, Özel Harekat polislerinin desteğiyle yapılan operasyonlarda 46 ruhsatsız tabanca, 20 ruhsatsız av tüfeği ve 17 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Silahlara el koyan ekipler, operasyonlar kapsamında 161 şüpheliyi de gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 32'si tutuklandı, 129 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Mustafa KANLI

2021-10-18 16:59:18



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