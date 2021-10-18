Gaziantep'te fabrika deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı Yangında maddi hasar meydana geldi, bir işçi ile iki itfaiye eri dumandan etkilendi

Gaziantep'te bir fabrikaya ait iplik ve ham madde deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı. Depoda büyük maddi hasar meydana gelirken, dumandan etkilenen bir işçi ile iki itfaiye erine olay yerinde müdahale edildi.

Yangın, akşam saatlerinde Gaziantep 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasına ait iplik ve ham madde deposunda çıktı. Yangını fark eden işçiler, durumu hemen 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Toplam 30 araçla 60 itfaiye erinin müdahale ettiği yangın, üç saat süren çalışma sonucu kontrol altına alındı. Polis ekipleri ise bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Depodaki soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.



Üç işçi dumandan etkilendi

Yangın nedeniyle çıkan dumandan etkilenen bir işçi ile iki itfaiye erine ise olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Ayakta müdahaleleri yapılan işçi ile itfaiye erlerinin genel durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.